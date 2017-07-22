200 zeytin ağacı kül oldu

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 200 zeytin ağacı zarar gördü. Yaklaşık 20 dönüm alana yayılan yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Efeler ilçesindeki Kemer Mahallesi’nin üst kısmında bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Mehmet Toprak’a ait zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle önce otlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Zeytin ağaçlarının yandığını gören vatandaşlar bir yandan yangına evlerinden uzattıkları hortumlarla müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına 1 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, 20 dönüm arazi üzerinde 200 zeytin ağacı yandı.

Evlere çok yakın bir alanda başlayan yangın, çevredeki vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmekte geç kaldığını iddia etti. DHA