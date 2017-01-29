24 daire 120 kişiye satıldı iddiası

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 120 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan aileler, seslerini duyurabilmek için de lokma döktürdü.

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 120 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan aileler, seslerini duyurabilmek için de lokma döktürdü.

Gaziemir’de müteahhit Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.’nün 24 daireyi defalarca satarak 120 kişiyi dolandırdığını öne süren 48 aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Yaklaşık bir yıldır yargı süreci devam eden ve 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2017 tarihinde ilk duruşması görülecek olan davaya kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen mağdurlar, bugün ilginç bir eylem yaptı. Gaziemir Sevgi Yolu’nda biraraya gelen yaklaşık 30 mağdur, Atatürk Anıtı’na siyah çelenk koydu, ardından aynı yerde hem şehitler anısına hem de protesto amacıyla lokma döktürüldü.

Mağdurlardan Oğuz Mermer, müteahhitlerin aynı daireyi birden çok kişiye satarak dolandırdığını ileri sürerek, “Müteahhitler 2013 yılında satışa başladı. Bizler dolandırıldığımızı 20 Aralık 2015 tarihinde anladık binaların yapılacağı arsada diğer mağdurlarla karşılaştığımızda anladık. Müteahhit ortadan kaybolunca herkes arsaya akın etti. Ortada satışı yapılan 24 daire var. Ancak arsada bir sürü insan var. Herkesin elinde müteahhittin verdiği sözleşmeler var. Sözleşmeleri karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Bir daireyi birden çok kişiye satmışlar. Şubat 2016da toplu halde yasal yollara başvurduk” diye konuştu.

Mağduriyetlerini duyurmak ve yargı sürecini hızlandırabilmek için eylem yaptıklarını belirten Mermer, “Bir yıl önce yaşadığımız mağduriyeti duyurmak adına Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktık. Ayrıca hem şehitlerimiz anısına hem de protesto için lokma dağıtıyoruz. Hüseyin P. isimli şahıs temelden ev yapma vaadiyle bizi kandırdı. 24 daireyi 120 kişiye sattı. 12 milyon gibi bir meblağ topladı. Olay yargı sürecinde ama çok yavaş ilerliyor. İfadesi alınmayan 3-4 tanık var. Davamıza en son atanan savcımız iddianame hazırlayıp mahkemeye sundu. İlk duruşmamız 13 Şubat günü görülecek” dedi.

Bazı mağdurların sağlığından da olduğunu belirten Mermer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Erol Öztürk, geçirdiği beyin kanaması sonrası felç kaldı. Emekli Albay Durmuş Turan ve Zeki Yurtsever kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Şirin İlktürk ise yakalandığı mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yani insanları sadece dolandırmadılar. Sadece paralarını almadılar. Hepimizi sağlığımızdan da ettiler.”

DHA