Bir ‘kuyu’ da Eskişehir’de

Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen ve 10 günlük çalışmanın ardından kurtarılıp 'kuyu' adı verilen köpeğin yaşadıklarına benzer bir bir olay Eskişehir'de bir köpeğin başına geldi. Eskişehir'de 3 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, AKUT ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı.

Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen ve 10 günlük çalışmanın ardından kurtarılıp 'kuyu' adı verilen köpeğin yaşadıklarına benzer bir bir olay Eskişehir'de bir köpeğin başına geldi. Eskişehir'de 3 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, AKUT ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı.

Eski atık su deposu yanında bir köpeğin sürekli havladığını görenler nedenini merak edince kuyu içerisinde yavru köpek olduğunu gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen AKUT Eskişehir ekibi, dar olan kuyunun girişini bir insan girebilecek hale getirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından AKUT gönüllülerinden biri iple kuyuya indi. 7 kişilik AKUT ekibinin çalışması sırasında anne köpek de kuyunun yanından ayrılmadı. Yavru köpek plastik bir kedi taşıma kafesi içerisine konularak AKUT gönüllüleri tarafından yukarıya çıkarıldı. Kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek annesinin yanına bırakıldı. (DHA)

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