3 Temmuz On Numara sonuçları (Milli Piyango çekilişi)

Milli Piyango tarafından çekilen 3 Temmuz On Numara sonuçları belli oldu. Bu hafta 778. çekilişi yapılan On Numara'da haftanın şanslı numaraları ve ikramiye çıkan numaraları haberimizin içeriğinde öğrenebilirsiniz. İşte haftanın On Numara sonuçları…
3 TEMMUZ 10 NUMARA SONUÇLARI
64 40 20 31 7 12 1 79 72 35 33 9 77 10 27 74 30 32 56 48 8 14
ON NUMARA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONUÇLARI
On Numara 777. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 26 Haziran sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran On Numara numaraları: 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 60, 65 ve 75…
Bu hafta 10 bilen kişi sayısı 2 olarak açıklandı. İkramiye çıkan iki kişi, , 101 bin 324 lira ikramiye kazandı.