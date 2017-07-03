3 Temmuz On Numara sonuçları (Milli Piyango çekilişi)

Milyonlarca kişinin şansını denediği 3 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları belli oldu. On Numara 778. hafta sonuçlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 3 Temmuz 2017 On Numara sonuçları...

Milli Piyango tarafından çekilen 3 Temmuz On Numara sonuçları belli oldu. Bu hafta 778. çekilişi yapılan On Numara'da haftanın şanslı numaraları ve ikramiye çıkan numaraları haberimizin içeriğinde öğrenebilirsiniz. İşte haftanın On Numara sonuçları…

3 TEMMUZ 10 NUMARA SONUÇLARI

64 40 20 31 7 12 1 79 72 35 33 9 77 10 27 74 30 32 56 48 8 14

ON NUMARA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONUÇLARI

On Numara 777. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 26 Haziran sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran On Numara numaraları: 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 60, 65 ve 75…

Bu hafta 10 bilen kişi sayısı 2 olarak açıklandı. İkramiye çıkan iki kişi, , 101 bin 324 lira ikramiye kazandı.