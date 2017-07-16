‘Adalarda sorun yok’ demek milletin aklıyla alay etmektir

Bakan, “Ege’deki adaların hukuki statüsünde değişiklik olmadı” dedi. Yalım, bu sözlere başlıktaki yanıtı verip ekledi: Adalarımızda 10 Yunan üssü var, 4 bin asker yerleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın Ege'deki 18 adamızı işgaline ilişkin, “Denizde sınırımız yok. Bazı adacık ve kayalıklarda sorun var” sözlerine sert çıktı. Yalım, “Vatan topraklarında Yunan bayrağı dalgalanırken ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşırken, ‘Ege'deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır' sözleri milletin zekası ile alay etmektir” dedi ve şunları söyledi:

10 ASKERİ ÜS: Yunan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile Belediye Başkanı Evangelos Kottoros'un Aydın Eşek Adası'nda çektirdiği fotoğraftaki tabelada, ‘Yunanistan Cumhuriyeti Güney Ege Bölgesi 12 Ada İli Eşek Adası Nahiyesi' yazılı. Bu fotoğraf bile egemenliğin fiilen Yunan'a devredildiğinin somut belgesi. 2004'den beri işgal altındaki Türk adalarına toplam 10 Yunan Askeri Üssü kuruldu, ağır silahlar ile birlikte 4 binden fazla Yunan askeri yerleştirildi.

DAVAYI KAYBEDERİZ: İhanetin üstü örtülmeye çalışılıyor. Lozan Antlaşması'na taraf olan İngiltere'nin 1939 ve 1943'de yayınladığı haritalarda, işgal altındaki adalarımızın, 12 ada deniz sınırlarının dışında ve Türk egemenliği altında olduğu, açıkça gösterilmiştir. Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adaları konusunun, Uluslararası Adalet Divanı'na taşınması halinde Bakan Çavuşoğlu'nun bu söylemi nedeniyle, davayı kaybetmemiz kaçınılmazdır.

12 ADA SINIRI: Paris Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 ve 1957'de yayınladığı haritalarda 12 ada deniz sınırı aynı biçimdedir. Ege Denizi'ndeki deniz sınırları 6 mil esasına göre hesaplanmakta olup ayrıca uluslararası antlaşmaya gerek yoktur. AB Türkiye Delegasyonu, 2015 itibariyle Aydın Eşek Adası'ndaki Frontex Sahil Güvenlik botlarını geri çekmiştir. AB de işgali kabul etmiştir. Yunan Büyükelçi Loukakis, 2 Haziran 2016'da CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda adaların Yunanistan'a ait olduğunu savunamamış, işgali kabul etmek zorunda kalmıştır.