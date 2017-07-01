CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Allah'ın yarattığı kainatın içerisinde bir denge ve adalet olduğunu belirterek, "Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef insanoğludur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nün 17’nci gününe başlarken, Sakarya’nın Akyazı İlçesi Ormanköy Mevkii’ndeki mola yerinde açıklamada bulundu. Adalet duygusunun yüceltilmesini, adaletli davranılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “17’nci günümüze başlıyoruz. Yine güzel bir gün. Güneş güzel ve ‘Adalet Yürüyüşümüz’ devam ediyor. Allah’ın yarattığı kainatın içerisinde bir dengesi ve adaleti vardır. Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef insanoğludur. Biz isteriz ki adalet duygusu 7’den 70’e herkes tarafından kabul edilsin. Adalet duygusunu yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım. Bunun temel yolu adalettir, adalettir, adalettir” dedi.

Alanya’daki orman yangınına değinen Kılıçdaroğlu, kısa sürede kontrol altına alınmasını ve önlenmesini umut ettiklerini, doğaya, kelebeğe, kuşa gösterilen saygının ağaç ve ormanlara gösterilmesi gerektiğini anlattı. CHP Genel Başkanı, şöyle devam etti: “Ormanların olmadığı bir ülkede rahat, huzurlu yaşayamayız. bir ağacın baharda çiçek açmasının insanın ruhuna verdiği esintiyi güzelliği emin olun kimse rahat rahat başka olayda hissedemez. Onun için adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Beni yalnız bırakmayan, adaleti özleyen, savunan tüm dostlarıma arkadaşlarıma, değişik siyasal partilerden arkadaşlarıma, hiçbir siyasi partiye üye olmayan vatandaşlarıma bu adalet yürüyüşünde destek verenlere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağolun varolun. Yolumuza devam ediyoruz. Adalet için, adalet için.” (DHA)