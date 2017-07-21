Adı sonsuza kadar yaşayacak

Tunceli- Erzincan karayolunda, 19 Haziran günü PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı adı, Tunceli Belediyesi Meclisi kararıyla, özel aracıyla son olarak geçtiği yola verildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, başkanlığında geçen salı günü toplanan belediye meclisinin aldığı karar ile şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracıyla en son geçtiği Tunceli Erzincan karayolunun Tunceli girişi olan Mameki Köprüsü’nden Yeni Sanayi Sitesi ve TOKİ Konutları bölgesinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik kısmına Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adının verilmesi kararlaştırıldı.

Necmettin Yılmaz’ın özel otomobiliyle 19 Haziran 2017 tarihinde saat 15.30 sularında geçtiğini gösteren fotoğrafı da ortaya çıktı. Mobese kamerası kayıtlarından alınan fotoğrafta, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın beyaz renkli otomobiliyle mobese kamerasının olduğu noktadan geçiyor. Tunceli Belediyesi tarafından hazırlanan, ‘Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı’ yazılı tabela da bugün bulvarın girişine dikildi.

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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün saat 14.00’da Bulvara şehit öğretmenin adının verilmesi nedeniyle tören düzenleneceğini ve törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı’nın katılacağını söyledi.

Bu arada teröre karşı bugün protesto yürüyüşü nedeniyle kente gelecek olan çok sayıda CHP’li milletvekilinin de açılış törenine katılacağı kaydedildi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ BULVARININ TABELASI TÖRENLE AÇILDI

Tunceli ‘de PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı bir bulvara verildi. Şehit Necmettin Yılmaz’ın son olarak geçtiği Tunceli-Erzincan karayolunun, Tunceli içinden geçen 6 kilometrelik kısmına adının verilmesi töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, belediye meclisini olağanüstü toplayarak, bu kararı hızla aldıklarını söyledi.

Şehit Necmettin Yılmaz adının bulvara verilmesi için düzenlenen törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, CHP Grup Başkan vekili Levent Gök, CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Muharrem İnce, Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Gülay Yelekçi, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, belediye meclisini olağanüstü toplayıp bu kararı hızla aldıklarını belirterek, “Teröristlerce kaçırıldıktan sonra hunharca katledilen öğretmenimiz, hepimizi derin üzüntüye boğmuştu. Tunceli’nin terörle değil, doğal güzellikleri, eğitimi, turizmi, Munzur çayı, Ters Lalesi ve güzellikleri ile anılmasını istiyoruz ve bu yönde çaba gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir Tunceli halkı var, herkes vatansever burada. Terör hak ettiği cevabı alacak, ki alıyor zaten. Şehit öğretmenimizin ismini belediye meclisini olağan üstü toplayarak Tunceli – Erzincan karayolunun 6 kilometrelik kısmına verdik. Necmettin öğretmenin ismi burada ebediyete kadar anılacak” dedi.

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BAKAN YARDIMCISI’NDAN CHP’YE TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise CHP’nin teröre karşı yapacağı yürüyüşün çok önemli olduğunu belirterek, “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Milli Eğitim Bakanlığı olarak teröre karşı bugüne kadar 161 öğretmenimizi şehit vermişiz. Bunların içinde 31 öğretmenimiz Tunceli’de şehit edilmiş. Bu yıl 2 öğretmenimizi teröre şehit verdik. Aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmeni şehit verdik. Tunceli halkı teröre karşıdır, bunu biliyoruz. Bugün Tunceli halkı önemli bir adım daha atıyor ve teröre karşı yürüyüş yapacaklar. Tunceli’de 31 öğretmenimiz teröristlerce şehit edilmiş. Burada böyle bir çıkışın yapılması çok önem arz ediyor. Terör hep hainlik yapmıştır, arkadan vurmuştur. Teröristler başka ülkelerin kuklasıdır. Biz bunlara gerekli cevapları veriyoruz. Buradan CHP yetkililerine teşekkür ediyorum. CHP İl Başkanı ve Milletvekili Gürsel Erol’un teröre karşı yaptıkları çıkışlar çok önemliydi. Yapacakları teröre karşı yürüyüş önem arz ediyor” diye konuştu.

CHP’Lİ GÖK VALİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Törende konuşan CHP Grup Başkan vekili Levent Gök ise Tunceli’nin tarihe not düştüğünü belirterek, “Genç bir öğretmenimizin alçakça katledilmesinden sonra Tunceli ayağa kalkı. Terörün gerçek yüzünün sergilendiği çok üzücü bir hadiseyi yaşadık. Ama Tunceli Türkiye’ye önder olacak bir girişim başlattı.Tunceli halkı terörden medet umanlara karşı yüreklice bir duruş sergiliyor. Terörün asla hedefine ulaşamayacağı, sorunlarımız varsa diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda Tunceli halkı duyarlılığını belirtiyor.Şiddet ve terörden uzak bir Tunceli ve Türkiye diliyoruz. Biz bugün Tunceli halkının bu haklı haykırışına katkı sağlamak ve destek olmak, ülkemizin geleceği, esenliği adına buradayız. Genç öğretmenimizin adının bu bulvara verilmesini sağlayan valimizi ve diğer yetkilileri kutluyor, teşekkür ediyorum. Geleceğimize daha güvenle bakmamız açısından herkesin terörü amasız bir şekilde reddetmesi gerekiyor. Biz bunun için buradayız” dedi.

Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz tabelasının kurdelası kesilerek, açılışı yapıldı. DHA