Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ak Saray’da Tıp Bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada katlettiklerinden tanırız.
13:3714 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada katlettiklerinden tanırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’daki Tıp Bayramı töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;
-Sizler kara gün dostu ifadesinin müşahhas hale geldiği bir mesleği icra ediyorsunuz. Şahsen böylesine önemli bir mesleği icra eden sağlık emekçileriyle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Birileri hâlâ 18-19 yaşındaki gençlerin parlamentoya girip girmemesini konuşuyor, böyle bir şey olabilir mi?

-Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada katlettiklerinden tanırız.

-(Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili)  Aklını hoca kılıklı bir şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu.

Son güncelleme: 13:5114.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar