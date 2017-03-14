Ak Saray’da Tıp Bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada katlettiklerinden tanırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada katlettiklerinden tanırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’daki Tıp Bayramı töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

-Sizler kara gün dostu ifadesinin müşahhas hale geldiği bir mesleği icra ediyorsunuz. Şahsen böylesine önemli bir mesleği icra eden sağlık emekçileriyle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Birileri hâlâ 18-19 yaşındaki gençlerin parlamentoya girip girmemesini konuşuyor, böyle bir şey olabilir mi?

-Savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar onu söyleyeyim. Hollandalıları Srebrenitza (Bosna-Hersek savaşı) katliamından tanırız. Onların karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada katlettiklerinden tanırız.

-(Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili) Aklını hoca kılıklı bir şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu.