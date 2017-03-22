AKP Avrupa defterini kapattı!

AKP MYK’da “Aktif bir kampanya yürüttük. Maksat hasıl oldu daha fazla germeye gerek yok” düşüncesiyle, Avrupa’daki referandum gezilerine son verilmesi kararı alındığı öğrenildi.

AKP MYK’da “Aktif bir kampanya yürüttük. Maksat hasıl oldu daha fazla germeye gerek yok” düşüncesiyle, Avrupa’daki referandum gezilerine son verilmesi kararı alındığı öğrenildi.

AKP'nin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) referandum çalışmaları ele alındı. Volkan Yanardağ’ın haberine göre; son bir ayda AKP’li 51 milletvekilinin, yurtdışında sandıkların kurulduğu ülkelerde 79 toplantıya katıldığı bilgisi paylaşıldı. Milletvekillerinin ve bakanların yeteri kadar yurtdışında ‘evet' kampanyasına destek sağladığı belirtilirken, “Daha fazla germeye gerek yok. Etkili, aktif bir kampanya yürüttük” yorumları yapıldı. “Maksat hasıl oldu. Daha fazla gitmeyeceğiz” değerlendirmesi üzerine toplantıdan avrupa'ya yönelik gezilerin tamamlanması kararı çıktı. Yurtdışında 27 mart'ta başlayacak oy verme işlemlerinin de ele alındığı MYK’da, Avrupa'daki bazı ülkelerde PKK'nın camilerde oy verilmesine karşı çalışma yürüttüğü de kaydedildi. Bazı Avrupa ülkelerindeki dış temsilciliklerin çok küçük olması nedeniyle farklı mekânlarda oy kullandırılabileceği bilgisi de toplantıda masaya yatırıldı.

MELİH GÖKÇEK-BÜLENT ARINÇ KAVGASI DA MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı televizyon programlarının kampanyayı olumlu yönde etkilediği ifade edilirken, yapılan mitingler sonrası illerden olumlu geri dönüşler olduğu kaydedildi. Eski bakanlarla yaptığı görüşme hakkında MYK üyelerine bilgi veren Yıldırım’ın; eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan polemiği de değindiği öğrenildi. Başbakan Yıldırım’ın bu tür tartışmaların partiye zarar verdiğini Arınç'a söylediğini aktardığı bildirildi.

ALMANYA VE HOLLANDA İÇİN DÜN ‘İPTAL’ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Dün de AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Almanya’da yapılması planlanan, referandumla ilgili etkinlikleri iptal ettiklerini duyurmuş, AKP’nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan da Türk bakanların Hollanda’da referandum kampanyası yapmayacaklarını açıklamıştı.