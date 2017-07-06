‘Alo babanız vefat etti’

Antalya'da evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen 51 yaşındaki Ömer Akcivan, ölü bulundu. Evde Kızı Hilal Akcivan'a telefonla ulaşan polis, acı haberi "Babanız vefat etti" diye verdi.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak’taki 10 numaralı apartmanın sakinleri, giriş katında oturan emekli öğretmen Ömer Akcivan’dan yaklaşık bir haftadır haber alamadıkları ve evden ağır koku geldiğini belirterek saat 15.00 sıralarında polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, koku nedeniyle eve giremedi. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen ve oksijen maskesi takarak eve giren itfaiye ekipleri, Akcivan’ın cesediyle karşılaştı . Polis ve sağlık ekipleri de eve maskeyle girerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Akcivan’ın yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde Akcivan’a ait not defterinde telefon numaraları bulan polis ekipleri, numaraları tek tek aramaya başladı. ‘Kızım 2’ adıyla not edilen numarayı arayan bir polis memuru, telefonu açan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Hilal Akcivan’a ölüm haberini verirken zor anlar yaşadı. Polis memuru acı haberi, “Babanız vefat etti” diye verdi. Bir süre sonra eve gelen Hilal Akcivan’ı, polis memurları teselli etti.

Ömer Akcivan’ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.