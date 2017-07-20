Asıllardan sonra 5 yedek yaver de FETÖ’cü çıktı

15 Temmuz’un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 yaverinin FETÖ’cü olduğu ortaya çıkmıştı Savcılık, ‘Yaver aday listesi’nde yer alan 5 askeri ataşenin de FETÖ’yle bağlantılarını tespit etti

TSK'daki FETÖ'cü askeri ataşelere yönelik soruşturma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki yaverlerinin yanı sıra, yaver adaylarının da FETÖ'cülerden seçildiğini ortaya çıkardı. Savcılıkça, tutuklu 5 askeri ataşe hakkında hazırlanan iddianamelerde, şüpheliler Ahsen Süren, Fethi Fırat, Hüseyin Gürgen, İbrahim Karaduman ve Murat Sekizkardeş'in, ‘Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesinde' oldukları belirlendi. Cumhurbaşkanı bu listeden kimi seçse FETÖ'cü çıkacaktı. Nitekim seçilen Başyaver Ali Yazıcı ile Kara, Hava ve Deniz yaverleri kalkışmanın planlayıcıları arasında yer aldı.

164 ATAŞEYE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe, FETÖ'nün TSK'daki yurtdışı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkede görevli 264 askeri, deniz, hava ve idari ataşeler ile yardımcılarını incelemeye aldı. FETÖ bağlantısı tespit edilen 164 ataşeye ‘'Yurda dön'' çağrısı yapıldı. Ancak ataşelerin büyük bölümü ülkeye dönmedi. 21 şüpheli ise sorgularının ardından tutuklandı. Savcı Gökçe, tutuklu 21 şüpheliden 15'i hakkında ayrı ayrı iddianameler hazırlayarak dava açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET…

Hazırlanan iddianamelerde ataşelerin, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme – Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianameler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafının FETÖ'cülerle kuşatılmış olduğunu da bir kez daha ortaya çıkardı. Haklarında dava açılan ataşeler Ahsen Süren, Fethi Fırat, Hüseyin Gürgen, İbrahim Karaduman ve Murat Sekizkardeş'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaverliği için aday gösterilen isimler arasında yer aldığı anlaşıldı. İddianamelerde, 5 şüphelinin ismi, sözde sıkıyönetim bildirisinde imzası bulunan General, Amiral, eski Şube Müdürü Cemil Turhan'ın bilgisayarındaki Cumhurbaşkanlığı Yaver, aday listesinden çıktı. Darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer alan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı ile Kara Yaver Mete Semercioğlu, Hava Yaver Erkan Kıvrak ve Deniz Yaver Şafak Deliacı, Erdoğan tarafından yaver olarak seçilmese dahi, listeden seçilecek diğer isimlerin de yine FETÖ'cü olacağı ortaya çıktı.