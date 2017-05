Atasözü değil Devlet Bahçeli sözleri

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, yazılı açıklamalar ve attığı tweetlerde kullandığı dil dikkat çekmeye devam ediyor. Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında bolca kullandığı atasözleri, benzetmeleri ve duyulmamış kendi ürettiği değimleri sizler için derledik.

FETÖ’nün ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazınmalıdır. TSK, emniyet, medya ayaklarında temizlik yapılıyor, ancak siyasete gelince duruluyor, ağırdan alınıyorsa bir bit yeniği var demektir” dedi.

Hükümete çağrı FETÖ’nün son mensubu, en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilinceye kadar…

Mevzi başarılarla, stratejik sonuçlar ulaşmak hayaldir. Ata bindiysek, ayağımız hala yerdeyse bir sorun var demektir.

Avrupa diye yazılır yazılmasına, ama çifte standart diye okunacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne kefen biçenler, suçlayanlar

Haçlı sürüsüyle ittifak yapmaktadır.

Ar damarları çatlamış, şeref ve haysiyet ölçüleri kaybolmuştur.

Türk devleti, darbe girişiminden sonra reflekse geçmiştir

Buna rağmen adalet ve hukuktan taviz verilmemesi, ecdadımıza karşı borcumuzdur. Bir yanda FETO, diğer yandan PKK/PYD/YPG ve IŞİD Türkiye’nin başını ezmesi gereken, haklarından gelmesinin kaçınılmaz olduğu zehirli birer yılandır.

Bu katillerin, bu Türkiye düşmanı yapılanmanın bulundukları her alandan sökülüp atılması milli beka meselesidir. Bu yapılırken adalete dudak bükülmemelidir.

Öküz altında buzağı aramak akla hayale yatkın değildir. İrtibatlı olduğu çevrelere bakıldığında buruşturulup atılacak isimler maalesef yerli yerindedir.

FETÖ ile mücadele dümen kırmakta, sabote edilmektedir.

Mahrem imamlar bulunuyor.

Kriptolar kendilerini emniyete almışlardır.

Cebinde 1 dolar taşıyan, bankada milyon dolarları bulunan çürümüşler nerededir?

Türkiye bu kamburla daha fazla mesafe alamayacaktır.

Eğer ip inceldiyse kopsun diyoruz.

Dün yanımızdaydı, yakınımızdaydı, vefaydı, şuydu buydu” demek haramdır

Freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı kendini küçük düşürmektedir.

Havanda su dövmektedir.

Altı kaval, üstü şişhane mantık ve anlayışla bir neticeye ulaşmak nafile gayrettir.

Heveslerin birer birer güme gideceği failin değil, katilin eseridir.

Türkiye mazisiyle uyumlu bir rotada ilerlemeye başlamıştır.

Bazı sözde araştırma şirketleri, mal bulmuş mağribi gibi 16 Nisan sonuçlarına atlamış, Partimizin üçte birinin evet, üçte ikisinin hayır dediğini uydurmuştur.

MHP yarılmaya karşı karşıyaymış. Bunların savurdukları palavradır.

Bazı yarım gazeteciler, çeyrek aydınlar yüklerini MHP’ye yüklemesin.

MHP’liler, mührü evetin çatına basmıştır.

Hariçten gazel okumaya gerek yoktur.

MHP, terörizmin belini kırmak için devleti ve hükümeti ile bir ve beraberdir.

15 Aralık 2005’te “gerekirse Kandil dağında bir gece görünmekte yarar var” demiştim. 12 yıl sonra sayın Cumhurbaşkanı da TÜMSİAD genel kurulunda “Bir gece ansızın gelebiliriz” kararlılığını seslendirmiştir.

Nerede kuyumuzu kazmak isteyen canavar bulunuyorsa Türkiye Cumhuriyeti bir gece görünmelidir veya bir gece ansızın gitmelidir.

*Terörizmle mücadele halindeyken ABD’nin hem nalına hem mıhına vurması abesle iştigaldir. *

PYD ve YPG’lilerin yanına koşan ABD’li subayların görüntülenmesi içler acısıdır.

Türkiye’nin güney sınırında açılacak her fitne koridorunu imha etmesi hakkıdır.

Türk millete yan gözle bakan kuşun bile yuvasını bozmaktan kaçınmayacağız.

Her çekilen halay, her açılan duvak, her sallanan beşik, her tüten ocak bizi bir millet yapmıştır.

Bin yıllık sevda namusumuza emanettir.

Türk milliyetçileri milli kimlik ve bağları cesaretle savunan fazilet burçlarıdır.

Milliyetçi genlerin haksızlığa tepkileri gıpta edilecek bir tablodur.

*Biz şuurluyuz, uyanığız ama görmek isteyenler ya kör, ya da kaskatı kesilmiş mankurtlardır.