Atatürk Havalimanı’nda referandum oylaması başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Yurt dışına çıkan vatandaşlar yeni anayasa referandumu için tercihlerini kullanıp uçaklarına gittiler.

16 Nisan'da Türkiye genelinde yapılacak olan referandum oylaması sınır kapılarında bugün itibari ile başladı. Oylamanın ilk gününde Atatürk Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu. 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum oylaması bugün itibariyle sınır kapılarında başlatıldı. Oylamanın sınır kapılarında 16 Nisan tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. Oy verme işleminin ilk gününde Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nde oy vermek isteyen gurbetçiler tarafından uzun kuyruklar oluştu. Oy kullanan vatandaşlardan bazıları tatil için geldiklerini ve bu arada oy da kullandıklarını belirterek sonuçların vatana ve millete hayırlı olmasını dilediklerini belirttiler. (İHA)