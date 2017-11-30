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Okul önünde silahlı çatışma!

Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu çıkış saatinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı.

20:0630 Kasım 2017
Gündem
Okul önünde silahlı çatışma!
Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu çıkış saatinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, Bağcılar Namık Kemal Caddesi Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, öğrencilerin çıkışı sırasında Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesini duyan vatandaşlar ve öğrenciler, korkarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda asayiş ve Özel Harekat Polisi sevk edildi. Çatışmanın olduğu yere gelen Özel Harekat Polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

 

Foto: DHA

Foto: DHA

Çatışmada yaralanan biri öğrenci 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Foto: DHA

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçan kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İHA

Son güncelleme: 20:4430.11.2017
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