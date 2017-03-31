Baykal: Anayasa, bir milletin medeniyet tercihini ifade eder

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandumda oylanacak yeni anayasanın tek adam anayasası olduğunu belirterek, "Bir asırlık Meclis egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki anlayışımızı çöpe atacaktır. Anayasa yapmak, aslında sadece bir yönetim biçimi belirlemek değildir. Anayasa, aslında bir milletin medeniyet tercihini ifade eder" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandumda oylanacak yeni anayasanın tek adam anayasası olduğunu belirterek, "Bir asırlık Meclis egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki anlayışımızı çöpe atacaktır. Anayasa yapmak, aslında sadece bir yönetim biçimi belirlemek değildir. Anayasa, aslında bir milletin medeniyet tercihini ifade eder" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İzmit’te esnafı ziyaret ettikten sonra Mevlana Kültür Merkezi’nde referandumla ilgili toplantıya katıldı.

Burada konuşan Baykal, anayasanın bir medeniyet tercihi olduğunu söyledi. Baykal, “Bu anayasa gelirse biz artık süper ligden mahalli lige düşeceğiz, anlatabiliyor muyum Biz süper lige layığız ve bizim yerimiz dünya süper ligi. Onlar bizim rakiplerimiz, onlarla mücadele edeceğiz ama usulune göre, konumuna göre, kuralına göre medeni bir şekilde. Daha iyi olarak, küfrederek, hakaret ederek değil, çamur atarak değil. Kendimizi kanıtlayarak tıpkı Mustafa Kemal’in zamanında yaptığı gibi” dedi.

‘BANA TERÖRİST DİYENİN ALNININ KARIŞLARIM’

Baykal kendisinin referandumda ‘hayır’ diyeceğini belirterek, “Ben 16 Nisan’da bu anayasa hayır diyeceğim. Milletimin de bu anayasaya hayır demesi için işi gücü her şeyi bıraktım, köy köy, kasaba kasaba dolaşacağım. Bu anayasaya hayır diyeceğim, bana terörist diyenin de alnını karışlarım. Ne söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, ‘tek adam demek, Atatürk’e hakarettir’. Atatürk’e hakaret edilmesinden üzüntü duyduğuna tanık olmasından ayrıca mutluluk duyuyor. Yani diyor ki; bize tek adam diyorsunuz bak, Atatürk’e hakaret ediyor olursunuz. Atatürk’e hakaret etmeyelim istiyor, ona memnun oldum da yalnız diyor ki Atatürk tek adamın aslıdır demek istiyor. Mustafa Kemal daha adımını atarken Samsun’dan çıktıktan hemen sonra tek adam olmayı elinin tersiyle iten adamdır. Meclis diyen adamdır. Erzurum, Sivas kongresi diyen adamdır. TBMM diyen insandır” dedi.

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‘BU ANAYASA TEK ADAM ANAYASASIDIR’

Anayasada evet oyunun Meclisi ikinci sınıf bir konuma düşüreceğini söyleyen Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anayasa tek adam anayasasıdır. Parlamentonun yetkilerini budamıştır. Cumhurbaşkanı denetlenebilir olmaktan çıkmıştır. Buna denilecek ‘Evet’ oyu Meclisi ikinci sınıf bir konuma düşürecektir. Cumhurbaşkanını denetlenemez hale getirecektir. Bizim bir asırlık Meclis egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelindeki anlayışımızı çöpe atacaktır. Anayasa yapmak, aslında sadece bir yönetim biçimi belirlemek değildir. Anayasa, aslında bir milletin medeniyet tercihini ifade eder. Anayasanla kendini tarif edersin. Bizim 1924 anayasası döneminde yani İtalya, Almanya, İspanya’da, Portekiz’de faşizm egemen diktalar esiyor bütün Avrupa’da. Bizim o 1924 anayasası öyle bir anayasa anlayışıydı ki; ilk kez Avrupa’da kadınlara oy hakkını tanıdı. Çünkü o anayasanın yöneldiği hedef dünya medeniyetiydi, anaç medeniyetti, demokrasiydi, hukukun üstünlüğüydü. Medeni kanun, çağdaş hukuk olduğu için kabul edildi. Giderek o doğrultuda çok partili hayata demokrasiye yöneldik. Medeniyet tercihi oydu. Almanya’da Hitler faşizminden kaçan hocalar, aydınlar koştular Türkiye’ye geldiler.”

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‘EİNSTEİN OLSA ÇIKARAMAZ’

Referandumla ilgili ince hesapların yapıldığını ifade eden Baykal, “Şimdi sen genel başkan olacaksın Mayıs’ta çıkarsa ondan sonra 2019 seçiminde listeyi sen yapacaksın. Ön seçim yok, uygulama da yok. Meclis oluşacak o Meclisin üyelerini bugünkü dengeyle onların umudu da o yarısından fazlası cumhurbaşkanının seçtiği partiye mensup olacak. Şimdi o Meclisin içinden, 600 kişinin içinden 400 kişi cumhurbaşkanına suç işliyorsun diyecek milletvekili bulacağız. 600’ün içinden 400’ü çıkaracağız. Vallahi Einstein olsa çıkaramaz. Peki diyelimki buldun yiğit ve vatansever. Siyasi hayatını noktalamaya hazır yiğit milletvekilleriymiş onların da yarısı vazgeçti diyelim ki bunu yargıya verelim. Hangi yargıya gidecek, yüce divana gidecek. O nasıl oluştu 15 tane yüce divan yargıcı var, 12 tanesini cumhurbaşkanı atıyor. Şimdi bazıları diyor ki; onların 12’si oluncaya kadar çok zaman geçer. Arkadaşlarımız inceledi hiç gecikme yok. 2019 yılından sonra 12 tanesi de cumhurbaşkanın atadığı insanlardan olacak. İnce ince hesaplar” diye konuştu.

DHA

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal İzmit’te referandumla ilgili konuştu.