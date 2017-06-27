Bayram dönüşleri başladı

Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle geçiren tatilcilerin yurdun çeşitli illerinden dönüş yolculuğu başladı. Yalova'nın Topçular Feribot İskelesi'nde ve Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor...

Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin 3 günlük tatilin son gününde geri dönüşleri başladı. Vatandaşlar, Topçular Feribot İskelesi ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyorlar.

İDO, Topçular Feribot İskelesi’nde yoğunluk yaşanmasına karşı tüm önlemlerini alarak feribot sayısını 16’ya çıkartmıştı. Gemiler Topçular’dan aldıkları araç ve yolcuları Eskihisar’a bırakıp bekleme yapmadan geri dönüyorlar. Gemilerin ring sistemi sayesinde Topçular Feribot İskelesi’nin istif alanında maksimum bekleme süresi de 15 dakikaya düşürülmüş oluyor. İDO yetkilileri bayramın 1. ve 2. gününde 20 bini aşkın aracın Topçular’dan Eskihisar’a geçtiğini, bugün de 10 binin üzerinde aracın geçmesini beklediklerini belirttiler.

Osmangazi Köprüsü de dönüş yoğunluğundan payını alıyor. Araçlarıyla Orhangazi’den geçerek Osmangazi Köprüsü’ne ulaşan vatandaşlar da gişelerde yoğunluğa neden oluyorlar.

BURSA’DA BAYRAM TATİLİ SONRASI DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle Ege ve Akdeniz’e tatile giden vatandaşların İstanbul’a dönüş yolundaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Bursa’da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı’nın sona ermesinden sonra tatilini Akdeniz ve Ege sahillerinde yapan tatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğu oluştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan araç yoğunluğunun 20 kilometreye kadar ulaştığı bildirilirken, özellikle Karacabey Harası’ndan Uluabat mevkiine kadar olan bölümde yoğunluğun yaşandığı gözlendi.

Yoğunluğun azaltılması adına trafik ışıkları kapatılarak ekiplerin müdahale ettiği trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TATİL BİTTİ, YOLCULUK BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris İlçesi’ne bayram tatili için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu akşam saatlerinde başladı. Caddelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı’nda Marmaris’e tatil için gelenler, bugün akşam saatlerinde dönüş için yola çıkmaya başladı. Otellerden araçlarıyla ayrılan tatilciler, Datça Yolu’nda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Emniyet verilerine göre, akşam saat 19.00’dan itibaren otellerden çıkışların olduğu ve yaklaşık 250 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği yöneticileri, “Yoğun bir bayram tatili yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı bu yıl erken eve dönüşe başladı. Bugün öğleyin saat 13.00’e kadar çıkışlar olacak, bir kısmı ise hafta sonu dönecek. Bayram sonrası da iç pazarda ciddi talepler mevcut” dedi.

TEM’DE ULAŞIM YAVAŞLADI

Ramazan Bayramı tatilinin son günü TEM’in İzmit kesiminde yoğunluk görülürken, ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi TEM’in Ankara yönündeki yoğunluk bayram tatilinin son günü tersine döndü. Bugün tatilcilerin dönüşe geçmesi ile birlikte TEM’in İstanbul yönünde yoğunluk oldu. Gültepe Rampaları Mevkii’nde yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yoğunluğun bütün gün boyunca devam etmesi bekleniyor. TEM’in Kocaeli yönünde ulaşımda sorun oluşmadı. TEM’inyanı sıra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de yoğunluk görülüyor.

TEKİRDAĞ’DAN İSTANBUL’A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde Ramazan Bayramı’nın son günü İstanbul’a dönüşe geçenler trafik yoğunluğunu arttırdı.

Ramazan Bayramı tatili geçirmek için gidenlerin dönüş çilesi başladı. Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nden İstanbul’a doğru giden araçlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının olduğu Malkara- Tekirdağ- İstanbul karayolunda trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, her bayramda yollarda kuyruklar oluştuğunu ifade eden tatilciler, önlem alınmasını istedi.

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