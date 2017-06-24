Bayramda hava nasıl olacak: Aşırı sıcaklar geliyor!

Bayramda hava nasıl olacak? Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine akın etti. Bayramda yağmur yağışı beklenmemesi tatilcileri sevindirirken, yüksek hava sıcaklıkları özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olacak. Tatil bölgeleri güneşte 50 derece civarında seyrederken, İstanbul'da ise hava sıcaklıkları gölgede 29 derece dolaylarında olacak. İşte bayramda Türkiye'nin hava durumu hakkında ayrıntılar...

Bayram tatilinin gelmesiyle tatilciler yollara düştü. Bayramda tıkanan yollara sıcak havalar da eklenince tatil çileyle başladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında gölgede 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, güneş altında 50 derecelere yaklaşacak.

LİBYA ÜZERİNDEN GELEN SICAKLAR YURDU ETKİLİYOR

Ramazan Bayramı tatili süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra Alçak basıncının etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden Yurdumuzda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30 – 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35 – 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25 – 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 – 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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TATİL BÖLGELERİNDE ÇÖL SICAKLIKLARI ETKİLİ OLACAK

Tatilcilerin akın ettiği Bodrum’da dün uzun trafik kuyrukları oluştu, sıcaklıkların yarından itibaren daha da artması bekleniyor. Tatil için yoğunlukla ziyaret edilen ilçelerden olan Ayvalık’da sıcaklıklarla boğuşacak, sıcaklıkların gölgede 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Önemli turizm ilçelermizden olan Fethiye’de 40 dereceye yükselecek olan sıcaklıklar hafta ortasına kadar aynı seviyede seyredecek.

TATİL GÜZERGAHLARI YANIYOR

İstanbul’dan Antalya’ya ve Muğla’ya olan tatil güzergahlarında yoğun sıcaklıklar yaşanıyor. Yol boyunca güneşli seyredecek olan hava bayramın başlamasıyla daha da ısınacak. Bayram dönüşü de sıcaklık çilesinin sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL – ANTALYA GÜZERGAHI HAVA DURUMU

İSTANBUL – MUĞLA GÜZERGAHI HAVA DURUMU

BODRUM HAVA DURUMU

AYVALIK HAVA DURUMU

ANTALYA HAVA DURUMU