Biçer’den Kuzu’ya sert yanıt

Burhan Kuzu'nun 'hakkında terör soruşturması var' açıklamasına CHP'li Biçer'den yanıt geldi: Kuzu'nun bu sözlerine Biçer'den yahıt geldi. Biçer, Kuzu'nun 'savcılık soruşturması duyurusuna' "Dosyaların içeriğini siz nereden biliyorsunuz? Sarayda mı hazırlıyorsunuz? Talimatla mı yazdırıyorsunuz?

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile AKP’li Burhan Kuzu arasında süren sosyal medyadaki ‘Türkçe dersi' polemiği farklı bir boyuta taşındı. Biçer son olarak AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu’ya; Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu ile Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü’nden oluşan Türkçe setini göndermiş buna Kuzu’dan sert yanıt gelmişti.

Burhan Kuzu, Biçer’e hitaben “CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlanmış. Suçlar ağırlıklı olarak bölücülük. İçinde CHP milletvekili Biçer de var… CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, edep sınırını aşarak bana dil bilgisi kitablarını göndermiş. Aynen iade ettim. Ona daha çok lazım olur. Uygun bir yerde saklasın, gerektiğinde çıkarsın baksın istedim. Bunlarla uğraşacağına, aşırı sol terör örgütü üyesi olmakla suçlanan suç dosyası yolda, ona savunmasını hazırlasın. Böyle vatan hainliği ile suçlanan bir milletvekili olmaktan utanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

‘TALİMATLA MI YAZDIRIYORSUNUZ’

Kuzu’nun bu sözlerine Biçer’den yahıt geldi. Biçer, Kuzu’nun ‘savcılık soruşturması duyurusuna’ “Dosyaların içeriğini siz nereden biliyorsunuz? Sarayda mı hazırlıyorsunuz? Talimatla mı yazdırıyorsunuz?” diye yanıt verdi.