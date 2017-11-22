Bir servis skandalı daha!

İstanbul'da bir servis skandalı daha yaşandı. Anaokulu'na giden bir çocuk okul servisinde unutuldu. Kadıköy'den Gebze'ye kadar giden ve saatlerce araçta kalan 3 yaşındaki Selin Eda'nın annesi şikayetçi oldu.

Olay, Kadıköy’de bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Selin Eda A.’nın annesi, küçük kızını sabah servise bindirdi. Servis aracı 09.15’te anaokulu’na ulaştı. Servis sürücüsü Mehmet Mustafa U. ile araç hostesi Reyhan B., öğrencileri indirdikten sonra Gebze’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 60 kilometre yol giden araçtaki ikili işlerini halletmek için araçtan indi. Reyhan B. ve Mehmet Mustafa U., saat 14.00 sıralarında geri döndü. İkili kapıyı açtıklarında 3 yaşındaki Selin Eda A.’nın ağladığını duydu. Minik kız çocuğunu araçtan unutan ikili saat 16.00 sıralarında okula döndü.

ANNE ŞOK YAŞADI

Anaokulu öğretmenlerinin minik kızın gelmediğini fark ederek okul yönetimine bilgi verdikleri öğrenildi. Ancak okul aileyi aramadı. Anne Esin Beyhan A., saat 16.30 sıralarında okula gitti. Öğretmenler, küçük kızın okula gelmediğini söylemesi üzerine Esin Beyhan A. şaşkına döndü. Küçük kızın kapıda bekleyen servis aracında olduğunu gören anne duruma anlam veremedi. Gerçek ise, servis sürücüsünün itirafıyla ortaya çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre servis sürücüsü, küçük kızın unutulduğunu Gebze’de fark ettiğini söyledi. Durumun anlaşılmaması içinde çıkış saatini bekledikleri belirtti. Durumu öğrenen anne, servis sürücüsünden ve araç hostesinden şikayetçi oldu.