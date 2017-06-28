Bu da ‘cennet’ pasaportu

Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD'e karşı yapılan operasyonlarda, örgütün militanlara cennet vaadiyle verdiği 'pasaportlar' bulunduğu iddia edildi...

Rakka’yı kurtarma operasyonları sürerken, IŞİD’in militanlarına kenti kontrollerinde tutmaları ve intihar saldırıları gerçekleştirmeleri için teşvik etmek amacıyla ‘cennete pasaport’ vermeye başladığı ileri sürüldü. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Rakka’da yapılan operasyonlarda ‘cennet pasaportları’ ele geçirildiği aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre; Sosyal medyaya yansıyan pasaportları alan militanların IŞİD’i korumaları ve intihar saldırısı gerçekleştirmeleri halinde ‘cennete gönderileceği ve kendilerine cennette bakireler verileceğine inandığı’ belirtildi.

Yeşil ve altın renklerinin kullanıldığı, profesyonelce hazırlanmış pasaportlarda Kuran’dan İngilizce ve Arapça olarak ayetler yer alıyor. Kişisel bilgilerin yer almadığı pasaportlarda militanlar, intihar kemerleri ve patlayıcı yüklü otomobillerle terör saldırısı gerçekleştirmeye teşvik ediliyor.

Pasaportlarda şu ifadeler de yer alıyor:

İsim: Müslüman

Baba Adı: İslam

Anne Adı: Takva

Görev: İslam’ı yaymak

İşte iddialara konu olan o pasaport: