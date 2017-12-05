İşte taşeron düzenlemesinin detayları! Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’ndan son dakika taşerona kadro açıklamaları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. 2018'e girmeden önce taşeron işini halledeceklerini ifade eden Sarıeroğlu, 4C'li olarak TÜİK, Meclis ve YSK çalışanlarına da müjde verdi. İşte taşeron düzenlemesinin ayrıntıları ve son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklamalarının ardından yüz binlerce çalışanın gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Düzenlemenin detaylarıyla ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan geldi. Katıldığı bir televizyon programında taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldıkları talimatla 2018’e girmeden önce taşeron işini halledeceklerini söyledi.

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“AMASIZ FAKATSIZ DİREK KADROYA ALIYORUZ”

900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız’ direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” dedi.

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4C’LİLER, 4B’YE DAHİL EDİLECEK

Mevsimlik işçilerle ilgili de düzenleme yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz. Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı Belediye İktisadi Teşekkülü işçisi elemanı olacaklar. Yine yeni bir düzenlemeyle 4C’li olarak TÜİK, Meclis ve YSK’da çalışanlarımızı 4B kadrosuna dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“ASIL İŞ-YARDIMCI İŞ AYRIMI YAPMADIK”

“Hedefimiz taşeron çalışmayı kamunun gündeminden kaldırmak” diyen Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asıl iş – yardımcı iş ayrımı yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığından itibaren bu kapsamın içinde olacaklar. Sürekli çalışma şekline sahip olanlar… Mesela askerde olanlar, doğum izninde olan veya hastalık nedeniyle rapor sebebiyle taşeronda çalışıp şu anda askıda olanlar olabilir, biz bu kardeşlerimizi de dahil ettik. Sözleşmesi askıda olanlar içi rahat etsin. Döndükten sonra kadrolu şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Eğer emekçi kardeşlerimizi çıkarıp başkasını sokmaya çalışırlarsa kapsam dışı olacak.”

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“HAKLARI TEMİN EDİLECEK”

Hak kayıpları konusuna da değinen Bakan Sarıeroğlu, “Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz. Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak. Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk” şeklinde konuştu.

“AYRIM GÖZETİLMEYECEK”

Çalışanlar arasında eğitim farkı gözetmeyeceklerini ifade eden Sarıeroğlu, “İlkokul mezunundan yüksek lisansa tamamını aynı şekilde geçişini sağladık. Biz ayrımsız, hiçbir sınırlama koymadan mevcutta neyse aynı şekilde… İşler aksamasın, süreç tamamen tamamlansın diyerek hep bakış açımız böyle oldu. Bu tarz talep gelirse olumlu bir cevap olmayacak. Çünkü 900 bin kişi olacak” dedi.