Canikli: Avrupa paramparça olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesine tepki gösterdi, "Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü, ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesine tepki gösterdi, "Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü, ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ak Parti Giresun İl Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmaları kapsamında organize edilen toplantıya katıldı. Anayasa değişikliği ve refandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, bugünden itibaren hiç durmadan referandum çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Milletin hiçbir işini yarım bırakmayacağını belirten Canikli, “Biz, 2007 yılında anayasa değişikliği yaptık ve o anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesini kabul ettik. Bu getirdiğimiz düzenleme esasında onun bir parçası, onun bir devamı, bu millet hiçbir işini yarım bırakmaz, yarım bırakmayacak, 16 Nisan'da da tamamlayacak, bütün dünya da izlesin” dedi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Canikli, “Ortada bir kaset meselesi var. Cumhuriyet Halk Partisi açısından demekki o kasetin 40 yıl hatırı var. O kadar önemli bir değişiklik yapmış ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde. Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere üzülüyor, FETÖ'cülere ağıt yakıyor, FETÖ'cülerin devlet kurumlarından çıkartılmasından dolayı gerçekten büyük üzüntü içerisinde, ne dediğini bilmiyor. Gerçekten artık ciddi zarar vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu milletin düşmanlarıyla dost. Nerede bu milletin düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onun dostu”

AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ

Avrupa'da bazı ülkelerde Türkiye'ye karşı yapılan uygulamalara da değinen Canikli, “Bakın en son Almanya, Avusturya, Hollanda'nın yaptıklarına bakın. Bütün tedbiri elden bıraktılar, bu millete, Türk milletine olan düşmanlıklarını iyice açığa çıkardılar, kin kusuyorlar, kan kusuyorlar neredeyse o haldeler” ifadesini kullandı. Başbakan Yardımcısı Canikli, şöyle devam etti:

“Bundan sonra Türkiye'nin önü açık, bundan sonra onlar düşünecek, çünkü Avrupa hasta, batı hasta, batı bundan sonra daha çok kan kaybedecek, her alanda kan kaybedecek. Çünkü Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerin hiçbir tanesine sahip çıkmıyor. Avrupa'yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü, ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak. Avrupa'nın dağılmasını hiç kimse engelleyemeyecek, aslında süreç başladı, onlar da farkında. Eğer kafatasçılık derecesinde faşizme uzanan bir aşırı milliyetçiliği Avrupa hep destekler ve bu çerçevede terör örgütlerine katkı ve kucak sağlarsa Avrupa'nın dağılmasını hiç kimse kurtaramaz, hiç kimse engelleyemez ve o süreç başlamıştır. Bundan sonra bunu izleyeceğiz değerli kardeşlerim, buna sevinmiyoruz, üzülüyoruz, ama kendi yaptıkları hatalarının bedelidir bunlar, karşılığıdır bunlar, mazlumların ahının karşılığıdır bunlar.”

‘NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş izni vermeyen Hollanda’ya tepki gösteren Canikli, “Hayırcılara destek vermek için bunu yapıyorlar. Arkadaşlarımız niye gidiyor oraya, 16 Nisan kampanyası için vatandaşa kendi kanaatlerimizi aktarmak için gidiyorlar. En temel düşünce hürriyetinin açıklanması çerçevesinde gidiyorlar, niye engel oluyorsun, neden korkuyorsun, neden konuşturmuyorsun? Terör örgütü başını Kandil'den orayla uzaktan konuşturup, Almanya'nın meydanlarında onların miting yapmasına izin veriyorsun, her türlü desteği veriyorsun, ayıp değil mi? Artık tedbiri falan elden bıraktılar, şaşkınlıklarının bir başka sonucu bu. Bu yaptıkları hiç mantıklı adımlar değil, rasyonel adımlar değil, inanın ne yapacaklarını bilmiyorlar.” DHA