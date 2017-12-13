CHP’li Aksünger ortaya çıkardı! Dışişleri Bakanlığı sitesinde ‘İsrail’in başkenti Kudüs’ skandalı

ABD'nin Kudüs kararının ardından bölgede tansiyon yükselirken en en sert tepki Türkiye'den geldi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Şubat 2015'te İsrail'in başkentinin "Kudüs" olarak yazıldığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından gözler yeniden Filistin’e çevrildi.

ABD’ye en sert tepki Türkiye’den geldi. Türkiye en üst perdeden ABD’nin kararına tepki gösterdi, “Kudüs kararını tanımıyoruz” dedi.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Şubat 2015’te İsrail’in başkentinin “Kudüs” olarak yazıldığı ortaya çıktı.

ŞUBAT 2015: İSRAİL’İN BAŞKENTİ KUDÜS

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Şubat 2015’te “Ülke Künyesi” başlıklı bölümde İsrail’in başkentinin “Kudüs” olarak yazıldığı ortaya çıktı.

MART 2015: SİLİNDİ

Aynı bölümde ise Mart 2015’te ise “Kudüs” ibaresinin kaldırıldığı görülüyor.

CHP’Lİ AKSÜNGER PAYLAŞTI

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Kim başkent dedi, kim demedi, TRT’de çıktı mı tartışadurun, Dışişleri Bakanlığı “ülke künyesi”nde Mart 2015’e kadar İsrail’in başkenti Kudüs diye, bir dipnotla cümle aleme duyurmuş!” dedi.