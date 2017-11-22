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CHP’li başkan trafik kazası geçirdi!

Mahmudiye Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan, Ankara'da trafik kazası geçirdi.

21:1922 Kasım 2017
Gündem
CHP’li başkan trafik kazası geçirdi!
Mahmudiye Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan, Ankara'da trafik kazası geçirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldıktan sonra Eskişehir’e doğru yola çıkan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan kaza geçirdi.

foto: iha

foto: iha

Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, Başkan Gündoğan’ın makam otomobiline yandan çarptı.

foto: iha

foto: iha

Kazada Başkan Gündoğan hafif yaralanırken, tedbir amaçlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Gündoğan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  İHA

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