CHP’li başkan trafik kazası geçirdi!

Mahmudiye Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan, Ankara'da trafik kazası geçirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldıktan sonra Eskişehir’e doğru yola çıkan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan kaza geçirdi.
Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, Başkan Gündoğan’ın makam otomobiline yandan çarptı.
Kazada Başkan Gündoğan hafif yaralanırken, tedbir amaçlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Gündoğan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İHA