CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan isyan etti: Yere batsın sarayınız, yere batsın anayasanız

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın üzerine yürüdü. Bunun üzerine Meclis’te arbede çıktı. Yaşananlar sonrası, kendisine cevap hakkı doğan CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan’dan çok sert bir açıklama geldi.

Fatma Kaplan Hürriyet; ”Burada herkes gibi yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları görüntülemek adına sadece elimdeki telefonla oradaki görüntüleri kayda alırken AKP Grup Başkanvekili Sayın Elitaş’ın bana fiziki müdahaleye kadar varacak şiddetini buradan kınıyorum. Yere batsın sarayınız, yere batsın anayasanız, yere batsın diktatörlüğünüz” ifadelerini kullanarak adeta isyan etti.

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