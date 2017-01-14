Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li vekilden ‘kanıtlı’ açıklama

Yeni anayasa görüşmeleri için gergin bir haftayı geride bırakan Meclis'e 'yaralanan vekiller' damgasını vurdu. CHP'li Ali Şeker bugün Meclis'te gündem dışı söz alarak önceki gece yediği darbeleri 'kanıtlarıyla' anlattı.
Zekeriya ALBAYRAK
16:1514 Ocak 2017
Gündem
CHP’li vekilden ‘kanıtlı’ açıklama
Yeni anayasa görüşmeleri için gergin bir haftayı geride bırakan Meclis'e 'yaralanan vekiller' damgasını vurdu. CHP'li Ali Şeker bugün Meclis'te gündem dışı söz alarak önceki gece yediği darbeleri 'kanıtlarıyla' anlattı.

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda Perşembe sabahı, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışınca AKP’lilerin hışmına uğramış çıkan kavgada çok sayıda AKP’li ve CHP’li milletvekili çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Kavgada AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in de burnu kırılmıştı.

FOTO:SÖZCÜ/Zekeriya Albayrak

FOTO:SÖZCÜ/Zekeriya Albayrak

CHP Milletvekili Ali Şeker, TBMM’de bugün yaptığı konuşmada o gece yaşanan kavgada kendisinin de tekmeler yediğini açıkladı. Tabletinden o gece çektiği fotoğrafları gösteren Şeker, bir taraftan da pantolonunun paçasını sıyırarak ‘saldırının’ izlerini anlattı.

İLGİLİ HABERBurun kırılan kavgadan yeni görüntülerBurun kırılan kavgadan yeni görüntüler
Son güncelleme: 16:1814.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar