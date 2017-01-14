CHP’li vekilden ‘kanıtlı’ açıklama

Yeni anayasa görüşmeleri için gergin bir haftayı geride bırakan Meclis'e 'yaralanan vekiller' damgasını vurdu. CHP'li Ali Şeker bugün Meclis'te gündem dışı söz alarak önceki gece yediği darbeleri 'kanıtlarıyla' anlattı.

Yeni anayasa görüşmeleri için gergin bir haftayı geride bırakan Meclis'e 'yaralanan vekiller' damgasını vurdu. CHP'li Ali Şeker bugün Meclis'te gündem dışı söz alarak önceki gece yediği darbeleri 'kanıtlarıyla' anlattı.

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda Perşembe sabahı, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışınca AKP’lilerin hışmına uğramış çıkan kavgada çok sayıda AKP’li ve CHP’li milletvekili çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Kavgada AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in de burnu kırılmıştı.

CHP Milletvekili Ali Şeker, TBMM’de bugün yaptığı konuşmada o gece yaşanan kavgada kendisinin de tekmeler yediğini açıkladı. Tabletinden o gece çektiği fotoğrafları gösteren Şeker, bir taraftan da pantolonunun paçasını sıyırarak ‘saldırının’ izlerini anlattı.