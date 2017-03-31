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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van gezisi iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Erzurum'da yapacağı miting 15 Nisan'a ertelenirken, yarınki Van mitingine de ses kısıklığı nedeniyle gelemeyeceği açıklandı.
11:4531 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van gezisi iptal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Erzurum'da yapacağı miting 15 Nisan'a ertelenirken, yarınki Van mitingine de ses kısıklığı nedeniyle gelemeyeceği açıklandı.

AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van gezisini iptaliyle ilgili açıklamasında yarın saat 13.00’te Başbakan Binali Yıldırım’ın halka hitap edeceğini söyledi. AKP İl Başkanı Soğanda, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım 1 Nisan Cumartesi günü Van’a geleceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yoğun çalışma temposundan ötürü yaşadığı ses kısıklığı nedeniyle Van programını şimdilik iptal etti. Tabi ki son ana kadar yeni gelişmeler olabilir. Başbakanımız Binali Yıldırım Van’a gelip halkla buluşacak. Bütün halkımızı cumartesi günü Beşyol Meydanı’na bekliyoruz.”

DHA

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