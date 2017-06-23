Cüneyt Arcayürek mezarı başında anıldı

Duayen Gazeteci Cüneyt Arcayürek’in ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Gölbaşı kabristanındaki törene Arcayürek'in ailesi, gazeteciler ve sevenleri katıldı.

Cüneyt Arcayürek'in kabri başında düzenlenen anma töreninde konuşan eşi Esin Arcayürek, ”Cüneyt benim 55 yıllık eşimdi. Çok çalışan, laik, cumhuriyetçi örnek bir gazeteciydi. Gençlere her zaman öğretmenlik yaptı, destekledi. Onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Işıklar için de, nurlar içinde yatsın” dedi.

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı, Gazeteciler Cemiyeti onur üyesi ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yekta Güngör Özden ise “Aramızdan gidenler anıldıkça yaşarlar. Onların gerçek yerleri toprak değil, kalplerimizdir. Cüneyt benim çok sevdiğim, sert fakat mert bir gazeteciydi, örnek bir basın çalışanıydı. Türkiye’ye yazdığı yazılarla ve mesleğiyle büyük katkılarda bulunmuş bir insandı. Asla unutmayacağız, andıkça daha çok yaşatacağız. Çok değerli eşi Esin Hanıma sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de, Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek'in ilk Basın Yayın Yüksekokulu'nun kuruluşuna imza attıklarını belirterek, “Cüneyt ağabeyin basınla ilgili hizmetlerini anlatmaya vaktimiz yetmez. Bugün binlerce iletişim fakültesi öğrencisi bu okullardan mezun oluyorsa ve 60'a yakın iletişim fakültesi kurulmuşsa bu adımı atan Metin Toker'i ve Cüneyt ağabeyimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

GAZETECİ EŞİ OLMAK ZORDUR

Gazeteci Metin Toker'in kızı CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan da, “Babamın en yakın arkadaşlarından biriydi. Türkiye'de bu meslek hakikaten daha bir zordur. Ben yıllarca o acıyı çekerek gazeteci olmanın sıkıntısını yaşamış aileleri de biliyorum. Gazeteci eşi ve ailesi olmak, en az gazeteci olmak kadar zordur” dedi. Arcayürek için yapılan anma törenine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Yardımcılarından Yusuf Kanlı, Mali Sekreter Mustafa Yoldaş, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Şimşek ile Güray Soysal, Denetim Kurulu üyesi Faysal Geyik'in yanı sıra Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Gazeteci Metin Toker'in kızı Gülsün Bilgehan, Kültür eski Bakanı Ahmet Tan, eski milletvekili Oya Araslı ve çok sayıda meslektaşı katıldı.