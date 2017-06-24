Dikkat! Ameliyathaneye polis girdi

İstanbul Polisi'nden müthiş operasyon. Polis maddi durumu kötü olan insanlarla anlaşarak böbreklerini aldıran bir çeteyi çökertti. İnternet üzerinden ilan veren çetenin çökertilmesi için polisin doktor kılığında ameliyata girdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden ilanla organ kaçakçılığı yapan bir şebeke belirledi. Araştırmalar çetenin maddi durumu kötü olan ve paraya ihtiyaç duyan kişilerin başvurması üzerine harekete geçtiklerini ortaya koydu. Polis, çetenin başvuru yapan kişilere 20 bin lira teklif ettiğini belirledi. Anlaşma sağlanınca önce sahte kimlik hazırdığı, daha sonra ise özel bir hastanede böbreği aldığını tespit edildi. Böbrek için müşterileri bulan simsarların 70 bin ila 100 bin liraya satış yaptığı ortaya çıkarıldı.

Çeteyi takip eden ekipler, şüphelilerin bir kişiyle böbreğini almak için anlaştığı tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri suçüstü yapılması için harekete geçildi. Plan yapıldu. Polis, doktor kılığında ameliyathaneye girdi. Ameliyat işlemi iptal edildi. Bir süre sonra, doktor kılığındaki polis dışarıya çıkarak operasyonun başarılı grçtiğini söyledi. Çete üyeleri, böbreğini veren kişinin yakınlarına ödeme yaptığı sırada operasyon düzenledi. Şüpheliler suçüstü gözaltına alındı.

Araştırmalarda böbreğini çeteye satmak isteyen ikinci bir kişi daha belirlendi. Bunun üzerine ikinci bir operasyon düzenlendi. Böbreklerini satan 2 kişi ile çete üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.