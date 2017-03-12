Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında gurbetçi vatandaşlarla buluşmak için Fransa'ya gitti.

Bugün Hollanda’nın uçuş izni vermediği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, uçağının Fransa’nın Metz kentine indiğini Twitter hesabından duyurdu.

Öncesinde Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda basın mensuplarına bir açıklama yapan Çavuşoğlu, “Bu adımın elbet bir karşılığı olacaktır” dedi.

Hollanda’nın aldığı bu kararın her bakımdan skandal ve kabul edilemez olduğunu altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bu karar Diplomatik tahammüllere sığmaz ve bu en uç noktadır. Dışişleri Bakanının uçuş izninin yazılı bir şekilde iptal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. İki ülke arasındaki 405 yıllık bir dostluk hangi bakımdan bakarsanız bu kabul edilemez. Biz bu referandumda da yurt dışı Seçim Koordinasyon Merkezi’mizin (SKM) değişik bakan arkadaşlarımızla yaptığı program çerçevesinde bazı ülkelerde gidip oradaki Türk vatandaşlarımıza referandumunun ne olduğunu anlatıyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde de yine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İsviçre birçok Avrupa ülkesine giderek veya diğer arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlere giderek bu çalışmaları yaptı. Ben hatta Rotterdam’da da gidip sokaklarda, iş yerlerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Şimdi ne değişti de izin vermiyorsunuz. Ne değişti de engellemeye çalışıyorsunuz. Bu referandumda niye taraf tutuyorsun. Bu anayasadaki değişiklik sizi neden rahatsız ediyor ki engellemeye çalışıyorsunuz. Bu süreçte bu program belli olduktan sonra başbakanın sosyal medyadan ‘Türk Bakanı’nı kabul etmiyoruz Türk Bakanı’nı burada görmek istemiyoruz. Aynı Wilders gibi yaptığı açıklamaları ilk önce gördüm” dedi.

O LALALER BU BAŞBAKANI VE SİYASETÇİLERİ ADAM EDEMEMİŞ

Hollanda Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Kendisine açıkça söyledim. Benim seçim öncesi gelmem sizi Wilders karşısında zor durumda bırakacaksa tamam ben bu konuya anlayış gösteririm seçimden sonra gelirim dedim. Gayet samimi açık, dostani ve anlayışlı bir şekilde söyledim. Kendisi bana dedi ki seçim sonrası da ben sana garanti veremem dedi bu hoş bir şey değil. Seçim sonrası garanti veremem ne demek beni oraya gelmem senin seçim sonrası garanti vermemene bağlı değil ki. Ben sana insan gibi söylüyorum sen yine başbakanının ile görüş sonra bana neticeyi bildir. Seçim sonrası da istemiyorsanız ben Cumartesi günü gelirim. Seçim sonrası gel derseniz ona bakarız. Ben Dışişleri Bakanı’dan telefon beklerken Hollanda Başbakanı seçim öncesi de seçim sonrası da Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı’nı burada görmek istemiyoruz. Hatta daha da ucuz bir yöntemle ‘Türkiye’den Dışişleri Bakanı bizdeki müzeleri ve laleleri görmeye gelebilir’ dedi. Bu kendisi açısından bir başbakanın hafifliği bakımından utanç verici. Bir kere bu laleler Osmanlı zamanında Türkiye’den oraya gitme. Demek ki o laleler bu Başbakanı ve ırkçı siyasetçileri adam edememiş. Lalelerin bir faydası olacaksa yeni laleleri göndeririz belki adam olurlar. Bu açıklamadan sonra dışişleri bakanı tekrar beni aradı, bende kendisine söyledim başbakanınızın açıklaması dürüstlük değil ilk önce beni araman lazım dedim”

BİZ VATANDAŞLARIMIZI ESİR DİYE GÖNDERMEDİK

Bu kararın Hollanda’da Wilders’i sevindirdiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına söyle devam etti:

“Wilders’in istediği buydu. Sosyal medyadan paylaşımlarını görürsek çok memnun olmuşlar. Bu kararı alan Başbakanın da, Hükümetinin de Wilders’den ne farkı var hiçbir farkı yok. Aynı zihniyet aynı kafa aynı faşizim. Aşırı ırkçı kanadı Wilders’i destekleyen kişilere söylüyorum esasen Hollanda da kim iş başına gelirse Wilders zihniyeti olur. Wilders’in İngiltere’ye müsaade edilmemesine Hollanda’nın gösterdiği tepkiyi gördük. Biz vatandaşlarımızı Avrupa ülkelerine özellikle Hollanda’ya esir diye göndermedik. Onlar bu ülkelerin ekonomisine katkı sağalmak için gittiler. Eskiden işçi olarak gittiler şimdi ise tüccar, iş adamı, sporcu her dalda o ülkelere katkı sağlıyorlar. Bu insanlar senin esirin değil, bazı ülkelerde vatandaşlık vermemişsin ama Türkiye iye bağlarını koparmaya çalışıyorsun Senin buna ne hakkın var. Maalesef Avrupa da bazı ülkeler başta Hollanda olmak üzere bize İkinci dünya savaşındaki Avrupa’yı hatırlatıyor”

HOLLANDA’NIN YAPTIĞI KARŞILIKSIZ KALMAZ

Bakan Çavuşoğlu, “Hollanda’nın bu attığı adımın elbette bir karşılığı olacak. Almanya’da da aynı problem olmuştu biz gittik toplantımızı yaptık Almanya Dışişleri Bakanıyla görüştük listemizi verdik Şuan da aile ve sosyal politikalar bakanımız ve gençlik ve spor bakanımız Almanya’da programlarına devam ediyor. Hollanda’nın bu yaptığı karşılıksız kalmaz. Efendim neymiş güvenlik gerekçesiyle iptal ettik. Ne yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı terörist mi. Bizimle bir araya gelecek Türkler terörist mi. Bundan iki yıl önce aynı zihniyetteki başbakan yardımcısı oradaki Türk vatandaşlarımızı aşağılayarak ‘bunlar DAİŞ’e destek veriyor’ dedi. Biz açıklama yaptık aynı gün hükümet devriliyordu bizden rica ettiler biraz toparlayalım hükümet gidiyor. İyilik yaptık bunlara o zamanki hükümetin yıkılmaması konusunda destek verdik ama görüyoruz bu hükümetin içinde düştüğü durum bu Hollanda hiç kusura bakmasın hak ettikleri karşılığı vereceğiz. Hollanda vatandaşlarından çok sayıda destek mesajları geldi hükümetlerin bu ırkçı ve faşist politikaya katılmadıklarını söylediler. Bu adımları atarken Hollanda halkını hedef almayacağız ama şuan ki yöntemi atacağımız adımlarda hedefimiz onlardır hükümetidir” diye konuştu.

KILIÇDAROGLU’NA TEŞEKKÜR

Hollanda’nın uçuş izni vermemesinin ardından Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderlerinden destek gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu konuşmasını söyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız ile iki defa telefonda görüştük. Başbakanımız ile görüştük durum değerlendirmesi yaptık. Hollanda’nın bu faşist uygulamasına karşı taraflı tarafsız herkes Kılıçdaroğlu ve diğer siyasetçilerin ciddi bir desteğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir harekettir”

İsviçre gezisini iptal etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre’den gelen olumsuz haberlerden sonra, yarın yapacağı İsviçre gezisini iptal etti. Konuyla ilgili iptal kararının organizasyonu yapanlara ve AKP’nin İsviçre ayağına iletildiği belirtildi.

DHA