Kandilli’den son dakika güncellemesi: Depremin büyüklüğü kaç? Tsunami kaç santimetre? (SON DEPREMLER)

Ege bir süredir sallanıyor, Ege'de yaşanan depremlerin en büyüklerinden biri dün gece saatlerinde gerçekleşti. 6.3'lük depremin merkez üssü neresi? Depremler ne kadar devam edecek? Uzmanlar gerçekleşen depremler hakkında hangi yorumları yaptı? İşte Ege Bölgesi'nin tamamını etkileyen vatandaşları paniğe sürükleyen deprem hakkında son dakika gelişmeleri...

Türkiye 21 Temmuz gününe deprem haberleriyle başladı. Gece saat 01:31 gerçekleşen 6.3’lük deprem vatandaşı paniğe sürükledi. Bordum’a çok yakın olan Kos Adası’nda gerçekleşen depremin Kos Adasın’da iki kişinin ölümüne sebep olduğu tespit edildi. 6.3’lük büyük depremin üzerine birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların bazıları 4.5 büyüklüğü dolaylarında gerçekleşti ve vatandaşların panik seviyesinin artmasına neden oldu.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ GÜNCELLEDİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, büyük korkuya neden olan deprem hakkında bilgilendirme açıklaması yapıyor. Kandilli, depremin büyüklüğünün 6.3 değil 6.6 olduğunu ve 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

10 CM'LİK TSUNAMİ AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Kandilli tarafından depremden hemen sonra yapılan açıklamada; “Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir” denilmişti.

SON DEPREMLER HANGİLERİ?

En son depremleri aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz, AFAD’ın son depremler linkinden ulaşabileceğiniz listede Türkiye ve civar ülkelerde gerçekleşen en son depremleri görebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

TSUNAMİ TEKNELERİ KARAYA SÜRÜKLEDİ

Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), “Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şöy görmedim” dedi.

DEPREM UZMANLARI UYARDI

Jeofizik profesörü, deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bu depremin belirtisinin 3-4 yıl önce başladığını belirterek, “Karada ile Gündoğan arasındaki, Bodrum’u kesip geçen bir depremcik etkinliği vardı. Deprem bu kırıkla Gökova kırığının kesim yerinde olmuştur. Ve bu düşüntü türünde bir kırıktır, yanal atımlı değildir. İlk kez deniz sularında bir süpürtü (tsunami) gördük. Bunun yüksekliği 1 metreye kadar varabildi ve karaya doğru ilerlerdi. Teknelere zarar verdi ve tekrar geri çekildi. Bundan daha büyüğü artık gelemez. Çünkü düşey atım çok büyük değildi. Burada olabilecek en büyük deprem 7- 7.2 büyüklüğünde olabilirdi. 6.3’lük deprem ile bu gerginlik boşaldı. Bu büyük oranda bundan sonra büyük bir deprem olasılığını azaltmıştır. Bunun oranı yüzde 20’nin altındadır. Bölgede artıçı depremler ise sürecektir. Bu deprem özellikle İstanköy adasında etkili olmuştur” dedi.

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43'e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

KOS ADASI NEREDE?

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