Erdoğan’dan Reina açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili olarak “Yılbaşında Ortaköy’de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin operasyonuyla yakalandı. daha önce de ifade ettim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür” dedi.

SGK binalarının açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kaza sebebiyle yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum. Yılbaşında Ortaköy’de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin operasyonuyla yakalandı. daha önce de ifade ettim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür.

Değerli kardeşlerim, 46 SGK binası ile 5 İŞ-KUR hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu binaların kurumların hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. Bir ülkenin gücü, kuvveti bu mekanlardan gelmektedir. Ve oralarda çalışan personelin de güç kaynağı bu tür fiziki mekanlardır.

241 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Toplam 241 milyon liralık bir yatırımla, ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyete geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 14 yılda en büyük reformları hayata geçirdiği alanda sosyal güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynı işi yapan ama farklı isim ve statülerde faaliyet gösteren sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi bile tarihi bir reformdur.

‘BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR OLDU’

Tamamen ayrı çalıştıkları bir dönemden 79 milyon vatandaşımızın tamamının tek tip hizmet aldığı noktaya geldik. Bizi engellemeye çalışanlar oldu, ama “Hayır” dedik, “Bu yapılacak”. İster işçi olun ister memur aynı statüye sahipsiniz. Artık mali açıdan şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Kurumlarımız artık yatırım yapabiliyor, hizmet vermenin ötesinde hizmet kalitesini artırmanın yolunu alıyor. Vatandaş artık hizmet için dere tepe aşmıyor, devlet artık hizmeti vatandaşın ayağına getiriyor. Buralara kolay gelmedik. İşte bu medeni olmanın, çağı yakalamanın, muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın mücadelesidir.

“ASGARİ ÜCRET 184 LİRAYDI”

Sosyal güvenlik, e-devlet sisteminde en çok hizmet sunulan ve en yoğun kullanılan alanların başında geliyor. Hizmetlerin kullanımının kolaylığını ağlarken emekli maaşında tarihi zamlara imza attık. Asgari ücret 184 liraydı, bugün 1404 lira. Aynı dönemde en düşük SSK işçi emeklisi maaşı 257 liraydı, bugün nerelere geldi. En düşük emekli sandığı emeklisi maaşı 377 liraydı, bugün 1757 liraya yükseldi.

“EMEKLİLER SEFALET İÇİNDEYDİ”

Dünkü Türkiye’de emekli olmak sefalete mahkûm olmak demekti. Şu gerçeği kabul etmek lazım, bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir. Sadece emeklilerin değil, dul, gazi, yetim gibi tüm vatandaşlarımıza da devlet olarak sahip çıktık.