Erdoğan, Diyarbakır’da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katıldığı Diyarbakır'da konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında satır başları şöyle;

“PKK yanlıları iki de bir barış diyorlar. Elinde silah olanlar barış olur mu?Biz barışı inşa ediyoruz. Barışın fedaileri biziz. Özgürlüklerin fedaisi biziz. Biz çocukları dağlara kaçırılmış anaları unutmuyoruz.

Biz Güneydoğu Bölgesi’ne 280 milyar TL yani eski para ile 280 katrilyon lira değerinde yatırım yaptık.

Biz sizi, öyle gizli saklı değil, alenen sevdik. Biz bu şehri, bu şehrin güzel insanlarını Allah için sevdik.Sahip olduğunuz her hakkın teminatı bizzat biziz.

Türkiye, nasıl İstanbul’suz, İzmir’siz, Trabzon’suz, Erzurum’suz, Antalya’sız olamazsa, Diyarbakır’sız da olamaz. Diyarbakır bizim kalbimiz.

Türkiye son 3 yıldır çok zorlu günlerden geçiyor. Tarihin her döneminde varlığımıza yönelik saldırılara beraberce karşı koyduk.

Diyarbakır’ın kardeşlerimin kafasını bulandırmak isteyen olmadı mı? Fitneleriyle sahte gülüş ve vaatleriyle ortaya çıktılar. Özellikle darbe dönemlerinde Diyarbakır’a yanlış yapılmıştır.

Aslında bu dönemlerde ülkemizin her köşesinde insanlar sıkıntı çekmiştir. Bizzat ben Belediye Başkanlığı elinden zorla alınmış hapse düşmüş birisiyim.

2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yeni bir parti kurmaya karar verdik, adını adalet ve kalkınma kavramlarıyla ifade ettik. 2002’de başa gelince kolları sıvadık, hataları telafi ederek geleceği inşa etmenin içerisine girdik.

Bir yandan demokraside ekonomide yaşanan sorunlar insanımızı adeta hayatından bezdirmişti. Biz süratli bir reform süreci başlattık.

Yatırımları artırarak, dev projeleri hayata geçirrerek ülkemizi 3 kat büyüttük. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Eğitimde devrim gerçekleştirdik.

Sağlıkta hastanelerimizi her türlü aracı gereciyle donatarak büyük bir dönüşüme imza attık.

Diyarbakır Kayapınar’da da bir şehir hastanesinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda Türkiye’de 6 bin 100 km yol vardı, 19 bin km yol ilave ettik. Hızlı ten hatlarını kurduk, ulaşım devrimini gerçekleştirdik.

Diyarbakır’ın Ergani ve Bismil ilçelerine bu yıl doğalgazı veriyoruz. PKK terör örgütü yaptıklarımızı bombalıyor. Bunlar hain, alçak, bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor.

Sormak lazım, burada belediyeler elinizdeyken ne yaptınız? Kayyumlar atandı bakın her yer nasıl değişmeye başladı.

Bir de bu aşk meselesi. Diyarbakır’ı şanına yakışır stadyuma da kavuşturmak istiyoruz. İnşallah bu yıl Ağustos ayında hizmete girecek. GAP’ın en önemli sulama projelerinde de Diyarbakır’ı 1 milyon alanı sulamaya açacak baraj ve tesislerin çalışmaları sürüyor.

Suriçini Diyarbakır’a ve bölgemize yakışır hale getirmek istiyoruz. Çok sayıda tarihi eser olduğu için çalışmalar hassas ilerliyor. Bölgenin alt yapısı baştan sona yenileniyor.

Sokaklar tümüyle elden geçiriliyor. Suriçine ilk etapta 44 sonrasında 2 bin Diyarbakır evi yapıp turizmin hizmetine sunacağız.”

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