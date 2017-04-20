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Erdoğan’dan Obama itirafı: Aldatıldık

Referandum öncesi Ak Saray'daki son muhtarlar toplantısında "Siyasi hayatım boyunca ne aldatan ne de aldanan oldum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerinin üzerinden 15 gün geçmeden ilginç bir itirafta bulundu. ABD'nin; PKK, YPG ve PYD'ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha önceleri PKK'yla ilgili konuda mutabakatımız vardı. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum' dedi.

07:3420 Nisan 2017
Gündem
Erdoğan’dan Obama itirafı: Aldatıldık
Referandum öncesi Ak Saray'daki son muhtarlar toplantısında "Siyasi hayatım boyunca ne aldatan ne de aldanan oldum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerinin üzerinden 15 gün geçmeden ilginç bir itirafta bulundu. ABD'nin; PKK, YPG ve PYD'ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha önceleri PKK'yla ilgili konuda mutabakatımız vardı. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El-Cezire kanalına konuştu.  Söyleşide; Trump’ın telefon görüşmesinde ABD’nin PKK, YPG ve PYD’ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili soruya Erdoğan “Zaten daha önce bu konuda yani terör örgütlerine karşı bizim ortak dayanışma içerisinde bir çalışmamızın olması gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi yapacağımız görüşme, artık bunun tamamen yüz-yüze görüşmede detaylandırılması olacaktır ve orada tabii biz birçok belgeleri de kendilerine sunacağız. Daha önceleri de PKK’yla ilgili konuda mutabakatımız var idi. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum” diye yanıt verdi.

Erdoğan, Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafını gösterdi.

Erdoğan, Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Andrej Hunko’nun
PKK sözde bayrağı ile fotoğrafını gösterdi.

AGİT TEMSİLCİLERİNE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde tuttuğu fotoğrafları göstererek “Bunlar AGİT’in halk oylamasını araştırmak üzere görevlendirdiği terör örgütü temsilcileri” dedi. “PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir?” diyen Erdoğan, “Bu adam bir terörist olarak burada raportörlük görevini yürtüyor. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü” ifadelerini kullandı.

‘SANDIKTAN DİKTATÖR ÇIKMAZ’

Cumhurbaşkanı kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi “Sandıktan diktatör çıkmaz. Diktatör çok daha değişik yollarla gelir” diye konuştu. Erdoğan, Hollanda ve Almanya gibi seçim kampanyalarının yapılmasına izin verilmeyen ülkelerde evet oyunun yüksek oranda çıkmasının, yönetimlerini rahatsız ettiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisini tebrik için henüz aramadığını da belirten Cumhurbaşkanı “Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

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Son güncelleme: 07:4220.04.2017
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