Erdoğan’ın konuşmasındaki üç kritik vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, üç kritik vurgu dikkat çekti...

“50 MİLYONLUK TÜRKİYE”

Erdoğan, 15 Temmuz’daki direnişle “50 milyonluk Türkiye’nin geleceğinin ve istikbalinin kurtarıldığını” söyledi. Cumhurbaşkanı’nın nüfusu 80 milyon olan Türkiye yerine, “50 milyon” vurgusu yapması kafaları karıştırdı. 16 Nisan referandumu sonrasında, AKP Genel Başkanı unvanını da alan Erdoğan’ın “50 milyon” vurgusu ile, AKP’ye oy veren vatandaşları kastetmiş olabileceği yorumları yapıldı. Ancak AKP’nin bugüne kadar seçimlerde en çok aldığı oy yüzde 49. Bu da kaba bir hesapla 80 milyonun. 40 milyonuna denk geliyor. Erdoğan, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 51 oy almıştı. Bu oy oranı da yine “50 milyon” kişiye denk gelmiyor. Siyasi kulislerde, Erdoğan’ın “50 milyon” sözünün ya bir dil sürçmesi olduğu, ya da 16 Nisan’da birlikte hareket eden AKP ile MHP’nin toplam oy oranına işaret ettiği konuşulmaya başlandı.

GUANTANAMO

15 Temmuz darbe davası sanıklarından birinin mahkemeye üzerinde İngilizce kahraman anlamına gelen “hero” tişörtüyle gelmesi büyük tepki çekmişti. Erdoğan da konuşmasında, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbiseyle getirilmesinin sözkonusu olabileceğinin işaretini verdi. Ancak bundan bahsederken Cumhurbaşkanı’nın “Guantanamo” örneği vermesi dikkat çekti. Guantanamo, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin ülkedeki hukuk sistemi dışında tutmak istediği, çoğunluğu Müslüman olan tutukluları yerleştirdiği Küba’daki bir hapishane. Guantanamo ABD sınırları dışında, Küba’da olduğundan, buradaki tutuklular da ABD adalet sisteminin yetki alanı dışında gibi görülüyorlar, dolayısıyla ABD adalet sisteminin kendilerine getirdiği haklardan yeterince yararlanamıyorlar. Guantanamo, özellikle Müslüman dünyada, tutukluların büyük bölümünün Müslüman olması nedeniyle, çok ciddi tepki çeken bir simge konumunda. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı’nın tek tip elbiseden bahsederken Guantanamo’yu örnek vermesi yeni bir tartışma başlattı.

KILIÇDAROĞLU

Erdoğan konuşmasında, 15 Temmuz günü TBMM’ye gelerek darbecilere direnen CHP’liler ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu birbirinden ayırdı, Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” sözünü çok sert eleştirdi. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı seçilmesinden önce yaşanan olayları hatırlatması da dikkat çekti. Erdoğan, bir önceki Genel Başkan Deniz Baykal’ın bir kaset komplosu sonucu görevinden istifa etmesini hatırlatarak, “Kontrollü bir darbe değildi ama bu zat kontrollü bir şekilde oraya getirtilmiştir ve sadaketle hizmetini sürdürmektedir. Sen oraya CD ile gelmiş birisin” dedi.

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