‘Evet’ filosunun masrafı milletin cebinden çıkıyor

AKP, uçağından helikopterine, makam aracından çöp kamyonuna kadar devletin her imkanını ‘evet’ oyu için kullanıyor. Yurtdışında yürüttükleri kampanyalar da vatandaşın vergilerinden karşılanıyor

AKP, uçağından helikopterine, makam aracından çöp kamyonuna kadar devletin her imkanını ‘evet’ oyu için kullanıyor. Yurtdışında yürüttükleri kampanyalar da vatandaşın vergilerinden karşılanıyor

Türkiye 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuna hazırlanırken, kampanyalar da tüm hızıyla sürüyor. İktidar partisi AKP, devletin uçağından arabasına tüm imkanlarını ‘evet' kampanyasında kullanıyor. Üstelik tüm masraflar devlet tarafından milletin cebinden ödeniyor.

Devlete ait olan 12 uçak ve 3 helikopterin yanı sıra 26 bakan, 18 Meclis Komisyon Başkanı, 13 Meclis başkanlık divanı üyesi ve 5 AKP grup başkanvekili ile 800 AKP'li belediye başkanının makam araçları referandumda iktidarın hizmetine sunuldu. Uçak ve helikopterleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanlar kullanıyor.

LÜKS MAKAM ARAÇLARI YOLLARDA

26 kişilik Bakanlar Kurulu'nun da Mercedes marka makam aracı bulunuyor. Kabine üyeleri de referanduma bir hafta kalana dek makam araçlarını kullanabilecek. TBMM'de 18 ihtisas komisyonu bulunuyor. Başkanların tümü AKP'li ve tümünün de kırmızı plakalı makam aracı bulunuyor. Komisyon başkanları da makam araçlarını oylamaya 1 hafta kalana kadar kullanabilecekler.

23 kişilik TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin 13'ü AKP'den. AKP'nin 5 Grup Başkanvekili de var. Bu isimler de referandum kampanyasında araçlarını kullanabilecekler. Ayrıca bakanların yurtdışında yürüttükleri ‘evet' kampanyaları da devletin uçakları ve vatandaşın vergileriyle karşılanıyor.

9 NİSAN’A KADAR HER ŞEY SERBEST

YSK'nın ‘referandum yasakları'na göre Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, 9 Nisan'a kadar resmi makam araçlarını, resmi vasıtaları kullanabilecek.

Yasak sadece 1 hafta sürecek. Ancak bu dönemde de makam araçlarına sivil plaka takılarak “hülle” yoluyla yasak deliniyor. 9 Nisan'dan oy verme gününe kadar geçerli olacak yasak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve belediye başkanlarını kapsamıyor. Erdoğan, dilerse referandum günü bile resmi uçakları ve makam aracını kullanabilecek.