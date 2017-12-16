Fatih’te trafik kazası! Bir ölü, 3 yaralı

Fatih Atatürk Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında takside bulunan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken aynı kaza 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü girişinde Beyoğlu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ES 6006 plakalı otomobil Salih Akbaş'ın kullandığı 34 TKJ 69 plakalı taksiye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi takla attı.

Takla atan takside 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanları vatandaşlar çıkardı

Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Takla atan araçta sıkışan yaralılardan birini çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Araçta sıkışan Samrawit Behita'yı araçtan çıkardı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Behita, hayatını kaybetti. Behita'nın cenazesi morga kaldırıldı. Aynı kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralananlar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Araçtan çıkarılan kişi sinir krizi geçirdi

Araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan yabancı uyruklu kişi sinir krizi geçirdi. Araçtan çıkarılan kişi arkadaşının araçta sıkıştığını gören kişi gözyaşları içinde yardım istedi.

Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciler kazaya karışan araçları çekti. Çekilen araçlar sonrasında belediye ekipleri de çevrede çalışma yaptı.

Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA