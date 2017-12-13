FBI temsilcisi emniyete çağrıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türkiye Sorumlusu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Davetin sebebinin ABD'de yürütülen davada FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz'a 50 bin dolar verilmesi olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FBI’yın Türkiye sorumlusuna davet gönderdiği öğrenildi. FBI sorumlusunun Emniyete çağrılmasının sebebinin, ABD’de devam eden Hakan Atilla Davası’yla ilgili olduğu öğrenildi. O davada tanık olan Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski Komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz dünkü duruşmada FBI’da 50 bin dolar aldığını belirtmişti. ABD’de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini dile getirmişti. FBI temsilcisinin davadaki bu önemli detay sebebiyle çağrıldığı iddia edildi.