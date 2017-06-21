FETÖ kumpası Ergenekon davası: 10 yıl sonra yeniden başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpası olan ve 275 kişinin yargılandığı Ergenekon davası, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yarın yeniden başlıyor.

Yargılama Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. 12 Haziran 2007 yılında başlatılan Ergenekon soruşturmasını yapan ve ilk iddianameyi hazırlayan FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz şuan da firari. Ergenekon davasına bakan mahkeme heyetinin ilk başkanı Köksal Şengün dışındaki tüm hâkim ve savcılar da FETÖ şüphelisi olarak yargılanıyor. Ergenekon soruşturması İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda ele geçirildiği iddia edilen el bombalarıyla başlatılmıştı. Davanın ilk yargılaması ise 20 Ekim 2008’de Silivri Cezaevi’nde yapılmıştı.

Soruşturması 10 yıl önce başlatılan Ergenekon'da 22 ayrı iddianame hazırlandı. İddianameler daha sonra ana davada birleştirildi. 275 sanıklı davada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere çok sayıda asker, işadamı, hukukçu, siyasetçi, rektör, doktor, gazeteci, yayıncı yargılandı. Davaya aynı suçlamalarla mafya lideri, katiller, sapıklar, terör örgütü itirafçıları da yargılananlar arasındaydı.

Danıştay cinayeti davası da Ergenekon ile birleştirildi. Saldırgan Alparslan Arslan da Ergenekon davasında yargılandı. FETÖ'cü savcıların davaya özel gizli tanıkları da oldu. Gizli tanıklar arasında PKK'nın eski yöneticisi Şemdin Sakık ve Danıştay cinayetinin azmettiricisi olan Osman Yıldırım yer aldı. FETÖ'cü Zekeriya Öz, Yıldırım'ı bu davada hem sanık hem tanık hem de gizli tanık yaptı.

Davada 650 duruşma yapılırken 40 bin sayfa tutanak, 7 bin ara karar, milyonlarca belge dava dosyasında yer aldı. Ergenekon davasında bin 360 kişi ifade verdi. 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi. 128 açık, 31 gizli tanığın ifadesine başvuruldu. 5 yıl süren yargılamanın ardından dava 5 Ağustos 2013 tarihinde karara bağlandı. Kararda, 19 sanığa müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, 224 sanığı 10 ay ile 49 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 23 sanığa beraat verildi.

Ergenekon'da yargılanarak ceza alan bazı işimler şunlar:

– 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ (Müebbet)

– Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (Ağırlaştırılmış müebbet)

– Emekli Orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, Nusret Taşdeler (Müebbet)

– Gazeteci Tuncay Özkan(Müebbet)

– Gazeteci Mustafa Balbay (34 yıl)

– Yalçın Küçük (22,5 yıl)

– Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (15 yıl)

– Prof. Dr. Mehmet Haberal (12,5 yıl)

Karardan sonra ise FETÖ'cü hâkim ve savcılar bu sefer AKP Hükümetine yönelik operasyonlara başladı. 17-25 Aralık 2013'te yapılan operasyonlar FETÖ'nün Hükümete darbe girişimi olarak görüldü. Ardından kumpasçı hakim, savcı ve polislerin FETÖ'cü olduğu siyasi iktidar tarafından da anlaşıldı. Ardından Ergenekon kumpasıyla cezaevlerinde olanlar tahliye edilmeye başlandı. Karardan sonra ilk olarak eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tahliye edildi. Bundan sonra da Danıştay saldırganı Alparslan Arslan dışında tüm sanıklar serbest kaldı. 21 Nisan 2016’da Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon kararını bozdu ve dosyayı İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

KATİLLERİ FETÖ'CÜLER

İlk Ergenekon soruşturmasında şüpheli olarak tutuklanan Kuddusi Okkır davanın açılmasını göremeden Silivri Cezaevinde yakalandığı kanser sonucu yaşamını yitirdi. Ergenekon ana davasının 11 sanığı ise yargılama sürecinde hayatını kaybetti. Bu günleri göremeyen sanıklardan bazıları şunlar: İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Ünal İnanç, Emcet Olcaytu.

ALİ TATAR VE SAYLAN…

Ergenekon ana davasıyla birleşmeyip ayrı görülen Odatv, Amirallere Suikast planı ve ÇYDD-ÇEV davalarında da yaşamını yitirenler olmuştu. Odatv davasında tutuklanan MİT yönetici Kaşif Kozinoğlu, ÇYDD Başkanı Türkan Saylan davası açılmadan yaşamını yitirdi. Amirallere suikast planı ile suçlanan yarbay Ali Tatar da intihar ederek yaşamına son vermişti.