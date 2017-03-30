Fırat Kalkanı Operasyonu sona erdi

Türkiye'nin Suriye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için Ağustos ayında başlatılan ve şimdiye kadar 71 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı Operasyonu sona erdirildi.

Türkiye'nin Suriye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için Ağustos ayında başlatılan ve şimdiye kadar 71 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı Operasyonu sona erdirildi.

MGK toplantısında alınan karara göre TSK’nın 24 Ağustos 2016 tarihinde IŞİD unsurlarını bölgeden temizlemek için Suriye’ye başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu bugün sona erdi. 7 ayda 71 askerin şehit düştüğü operasyonun sona erdiği açıklaması akşam saatlerinde düzenlenen MGK toplantısı sonrasında geldi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir” denildi.

Operasyon kapsamında son olarak El Bâb 24 Şubat’ta IŞİD’den temizlenmiş ve kente ÖSO militanları yerleştirilmişti

“BAŞKA OPERASYONA İHTİYAÇ OLURSA”

Kritik toplantı sonrası NTV yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım da operasyonun resmen sona erdiğini teyit etti. Yıldırım “El-Bab’ta her şey kontrol altında. Bundan sonra gerek DEAŞ’a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekattır. Yani Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak” dedi.

İLGİLİ HABER MGK toplantısı sonrası flaş ifadeler: Fırat Kalkanı Harekâtı başarıyla sonuçlandı