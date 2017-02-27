Galatasaray Beşiktaş maç özeti izle: İşte GS BJK derbisi maç sonucu

Galatasaray Beşiktaş maçı sona erdi. Bütün hafta boyunca heyecanla beklenen dev derbi sona erdi. Spor Toto Süper Lig 22. haftası kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldiler. 90 dakika boyunca heyecanın eksik olmadığı macın sonucunu belirleyen düdüğü Bülent Yılmaz çaldı. Galatasaray Beşiktaş maç özetini, önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maçı nefesleri kesti. Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dev maçın ilk yarısında Galatasaray atak başladı ve Beşiktaş’ı kendi sahasına hapsetti. Bu anlarda Yasin’in ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda hakem Bülent Yıldırım’ın gösterdiği nokta yanlış anlaşılınca Galatasaray penaltı diye sevindi. Fakat hakemin aut atışını gösterdiği anlaşılınca kısa süreli de olsa itiraz edildi. Beşiktaş, Galatasaray’ı Türk Telekom Arena’da Talisca’nın attığı gol ile 1-0 yenmeyi başardı. Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini, önemli pozisyonları ve geniş özetini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maç özeti izlemek için tıklayınız

Türk Telekom Arena’da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray Beşiktaş maçının 13. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyon meydana geldi. Yasin Öztekin ceza sahasına Atınç Nukan ile birlikte girdi. Yasin Öztekin bir anda kendini yerde buldu. Hakem Bülent Yıldırım penaltıya yanaşmazken, aut kararı verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona yoğun itirazda bulundular. Yıldırım, penaltı kararı vermekte tereddüt etti. Futbolcuların yoğun itirazı sonrası kararından vazgeçmeyen tecrübeli hakem beyaz noktayı göstermedi. Beşiktaş, Galatasay maçında aldığı galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken sarı-kırmızılı takım 40 puanda kaldı.

SELÇUK İNAN’A BÜYÜK TEPKİ!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkan Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, 60. dakikada oyundan alındı. Sarı-kırmızılı takımda performansı eleştirilen Selçuk sarı kartla oynadığı maçta yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. 60. dakikada oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu, tribünler tarafından ıslıklandı.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÖNEMLİ ANLAR

85DK Galatasaray, Beşiktaş ceza sahası çevresinde iyi paslaştı. Son olarak sağ çaprazda topu alan Podolski ceza sahasına girer girmez kaleyi gördü, top çerçeveyi bulmadı.

83DK Sol kanattan atağa çok iyi çıkan Carole’un son çizgiden içeriye çevirdiği topu Atınç sektirdi, arka direkte uygun durumdaki Podolski’nin vuruşunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

82 DK Beşiktaş’ta ayağa paslar sonrası Oğuzhan sol kanattan içeriye kat etti ve ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, yerden sert giden top kaleci Muslera’da kaldı.

71DK Beşiktaş’ın Quaresma’yla sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Cenk Tosun ön direkte kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

66DK Galatasaray atağında Sneijder sol kanattan içeriye girmek isterken Atınç ona doğru tehlikeli bir harekette bulundu. Sarı-kırmızılı ekip sol çaprazdan endirekt serbest vuruş kazandı. Çift vuruşta Sneijder arka direğe doğru ortaladı, Fabri topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

64DK Sneijder’in nefis ara pasıyla Tolga Ciğerci ceza sahası içinde bomboş kaldı ancak topu ayağından aşınca kaleciyle karşı karşıya kalma fırsatını yitirdi.

63DK Ceza sahası dışınd topu alan Bruma nefis hareketlerle içeri girdi ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, son anda araya giren savunma topun kaleye gitmesini önledi.

62DK Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında arka direğe yapılan ortada Carole topu sektirdi, bu arada Quaresma araya girmek istedi ancak yerde kaldı. Beşiktaşlıların penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

61DK Podolski’nin sağ kanattan gönderdiği topu Tolga, hemen yanındaki Bruma’ya bıraktı. Bruma’nın bu kez hafif sağ çaprazdan vuruşunda Fabri köşede topun sahibi oldu.

59DK Sol kanatta topu alan Bruma, içeriye doğru kat etti ve yayın gerisinden şutunu gönderdi. Yerden seken top kaleci Fabri’de kaldı.

56DK Atınç’ın savunmadan gönderdiği uzun topu ceza alanı ön çizgisinde kontrol eden Talisca, dönerek vuruşunu yaptı. Üstten aut…

47DK Beşiktaş’ta Talisca, Galatasaray ceza alanının hemen dışında yerde kaldı. Siyah-beyazlılar sağ kanattan çok tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Talisca sol ayağıyla sert vurdu, barajdaki Bruma’nın kafasına çarpan top Muslera’yı kontrpiyede bırakan top ağlarla buluştu: 0-1

43DK Quaresma’dan aldığı topla Talisca uzak mesafeden şansını denedi. Onun sert şutunda top kaleci Muslera’da kaldı.

40DK Atiba’nın uzun pasına sağ kanattan Gökhan Gönül hareketlendi. Onun ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

39DK Sol kanattan ileri çıkan Yasin’in içerideki Podolski’ye doğru gönderdiği topta Atınç araya girdi ve tehlikeyi önledi.

32DK Galatasaray’da bu kez Podolski uzak mesafeden sert bir şut gönderdi. Kaleci Fabri tek hamlede topun kontrolünü sağladı.

31DK Galatasaray yine etkili geldi. Sneijder’in sol kanattan ortasına arka direkte Yasin hareketlendi ancak istediği dokunuşu yapamadı.

31DK Ceza alanı içinde bir anda önünü boşaltan Carole’un soldan içeriye çevirdiği top Yasin’in önünden geçerek ceza alanını terk etti.

18DK Serbest vuruşta Quaresma ortaladı, ceza alanı içindeki hiçbir oyuncunun dokunamadığı top doğrudan auta çıktı.

17DK Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup, ceza alanının birkaç metre dışında Sneijder’le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Konuk ekip sol çaprazdan, tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

13DK Galatasaraylıların yoğun itirazları üzerine Bülent Yıldırım ilk anda penaltı noktasını değil kale vuruşunu gösterdiğini anlatmaya çalışıyor.

12DK Galatasaray kontra atağında Yasin sağ kanattan ceza alanına girdiği sırada Atınç’la yaşadığı ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra aut kararı verdi.

6DK Beşiktaş bu dakikada etkili geldi. Sol kanattan Quaresma’nın ortasında Babel ceza alanı içinde kalesini terk eden Muslera’dan önce yükseldi ve kafayı vurdu, üstten aut…

3DK Sneijer’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Podolski’yi aşan topu Adriano uzaklaştırdı.

2DK Savunma arkasına gönderilen topla Bruma son çizgiye indi. Onun içeriye çevirmek istediği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

GALATASARAY: Muslera, Carole, Hakan, Chedjou, Semih, Bruma, Selçuk (60′ Tolga), De Jong, Yasin (76′ Rodrigues), Sneijder (76′ Eren), Podolski

Galatasaray’ın yedekleri: Cenk, Ahmet, , , , Josue, Sabri

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül (67′ Beck), Atınç, Marcelo, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan Özyakup (83′ Gökhan İnler), Babel, Talisca (71′ Tolgay), Cenk Tosun

Beşiktaş’ın yedekleri: Tolga, , Mitrovic, , , Ömer Şişmanoğlu, Aboubakar