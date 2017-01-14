Galatasaray Konyaspor maç özeti izle: Rodrigues göz doldurdu

Galatasaray Konyaspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne oldu. Galatasaray Konyaspor maçının geniş özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Galatasaray Konyaspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne oldu. Galatasaray Konyaspor maçının geniş özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Süper Toto Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Konyaspor’un konuğu oldu. Ligin ikinci yarısının ilk maçında sarı kırmızılılar Sabri’nin gölü ile Konyaspor’u 1 – 0 mağlup etti.

Birinci devreye tutuk başlayan Galatasaray sahada pek varlık gösteremezken Konyaspor ise ilk devrede etkili bir oyun sergiledi. İkinci devreye Garry Rodrigues ile başlayan Galatasaray takımı art arda ataklar geliştirdi. 51. dakikada Rodrigues’in ortasında topla buluşan Sabri topu ağlara gönderdi. Konyasporlu Ali çamdalı 71. dakikada kırmızı kart gördü. Maça ikinci yarı giren Rodrigues hızı ve tekniği ile göz doldurdu.

Galatasaray Konyaspor maç özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Bu sonucun ardından Riekerink'în öğrencileri, puanını 36 yaparak zorlu maratona galibiyetle başladı ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. Kocaman'ın takımı ise, yedinci sıradaki yerinde kaldı. Zorlu maratonun 18. haftasında Galatasaray, Karabükspor deplasmanına çıkacak. Atiker Konyaspor ise, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.