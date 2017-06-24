Gökmen ve Mediha da burada olmalı

Soruşturmacı Gazeteci Uğur Dündar, “Adalet Yürüyüşü”nün 9’uncu gününde Bolu’da korteje katıldı. Yürüyüşün Türk demokrasisi açısından önemine işaret eden Dündar, “Adalet herkese gerekli” vurgusu yaptı.

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonlarını da değerlendiren Dündar, “Bugün burada Gökmen Ulu ve Mediha Olgun da olmalıydı” dedi. İşte Dündar'ın, “Adalet Yürüyüşü”nde verdiği mesajlar:

80 MİLYONUN YÜRÜYÜŞÜ

“Niçin buradasınız?” sorusu yerine, burada olmayanların “Niçin orada değiliz?” diye kendini sorgulaması lazım. Bu siyasi bir yürüyüş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar hiçbir siyasi açıklama yapmadı.

Bu aslında 80 milyonun, Türkiye'nin yürüyüşü. Adalet sadece CHP'ye oy verenler için değil diğer partilere oy veren değerli yurttaşlarımız için de gerekli.

Bizler demokrasiyi hazır bulmuşuz. İsmet İnönü, ‘Çok partili sisteme geçiyoruz' demiş ve geçilmiş. Oysa demokrasinin ne demek olduğunu bilmek ve içselleştirebilmek için bu uğurda mücadele vermek gerekir.

İFTİRALAR YAPIŞMAZ…

Bu hareket, bana göre 1946 seçimlerinden bu yana Türk demokratik yaşamında görülen en önemli eylemlerden biridir.

Burada bulunmamın nedeni adalete duyduğum ihtiyacın yanı sıra meslektaşlarımıza yapılan haksızlıkları dile getirebilmek.

FETÖ'cülerin, FETÖ ile mücadeleye sayfalarını adayan SÖZCÜ'yü FETÖ'cü gibi gösterme çabasını duyurabilmek ve bu iftiranın bize yapışmayacağını anlatabilmek.

İNFAZ LİSTESİNDEYDİM

Gökmen Ulu ve Mediha Olgun kardeşlerimizin de şu anda aramızda olması gerekirdi. Cumhuriyet'teki tutuklu arkadaşlarımızın da… Onlara nasıl terörist yaftası yapıştırabilirsiniz?

FETÖ alçak darbe girişiminde başarılı olsaydı ben öldürülecekler arasında 21'inci sıradaydım. Bana ve aileme FETÖ'nün yaptığı linci ve iftiraları bilmesine karşın SÖZCÜ'de yazıyorum.

O dönem, SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'a ‘Ben böyle bir mücadelenin içinden geliyorum, sizlerin de başınızı belaya sokarım' dediğimde bana ‘Biz de onlarla mücadele ediyoruz, böylece mücadelemizi güçlendirirsiniz' yanıtını verdi.

BUNU DA ATLATACAĞIZ…

SÖZCÜ, bu çamuru üzerinde taşımaz. Bunu biz er geç atlatacağız ama arkadaşlarımız zindanlarda ömür tükettikleri ile kalacaklar, çektikleri acıları da yaşamış olacaklar.

Ben mesleki faaliyetlerinden dolayı hiçbir gazetecinin demir parmaklıklar ardında olmaması gerektiğini savunuyorum.

Eskiden başkaları konuşur ve CHP onlara cevap vermek zorunda kalırdı. Şimdi hiç konuşulmuyor yürünüyor ama başkaları bu yürüyüşü konuşuyor.