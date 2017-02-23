Ölenlerin isimleri belli oldu

Kaza, saat 16.40 sıralarında Gölbaşı- Adıyaman Karayolu’nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 TA 712 plakalı otomobil ile dorsesinde traktör bulunan 02 HR 499 plakalı TIR, Köprü mevkinde çarpıştı.
Çarpışmayla otomobil hurda yığınana dönerken, TIR ise şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. DHA
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ ÖLDÜAdıyaman’ın Gölbaşı İlçesi’nde Şükrü Öztaş yönetimindeki TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin, otomobil sürücüsü, Tut İlçesi Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa ile eşi Türkan çocukları Fatoş ve sürücünün ağabeyi Halil Büyükboğa olduğu tespit edildi.
Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.
DHA