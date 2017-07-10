Hakimlik, itirazlarımızı okumadan reddediyor

Gökmen ve Mediha’nın tutukluluğuna itiraz eden Celal Ülgen, “Hakimlik, daha önce itiraz dilekçelerimizi okumadan reddetti. Dilerim bu kez aynı hata yapılmaz. Normal hukuk düzeninde arkadaşlarımızın bir gün bile cezaevinde kalmaması gerekir” dedi.

SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen algı operasyonunda arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklanmıştı. 45 gündür cezaevinde tutulan arkadaşlarımızın tutukluluğuna yapılan itirazların bugün değerlendirilmesi bekleniyor. SÖZCÜ Avukatı Celal Ülgen ise karar öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

DERHAL TAHLİYE EDİLMELİLER

Daha önce tutukluluğun sonlandırılması için verilen dilekçelerin Sulh Ceza Yargıçlığı tarafından okunmadan karara bağlandığını ifade eden Ülgen, bu kararının vahim sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Ülgen, “Dilerim hakimlik aynı hatayı yapmaz ve yazdıklarımızı okur. Normal hukuk düzeninde arkadaşlarımızın bir an bile tutuklu kalmaması, derhal tahliye edilmesi gerekir. Bekleyeceğiz” dedi. İşte Ülgen'in o açıklaması:

– Sulh Ceza Yargıcı, nedense bizi, dolayısı ile savunma makamını ve verdiği dilekçeyi hiç mi hiç önemsememiş, görmezden gelmiştir. Gerekçesinde, dilekçemizdeki tahliye nedenleri hiç irdelenmemiş, yasaklı gibi adımızdan bile söz edilmemiştir. Bu yargıcın bizi görmezden gelmesiyle savunmanın yok olmayacağı bilinmelidir.

SAVUNMA HAKKINI İHLALDİR

– Savunmayı ortadan kaldırmış gibi bir görünüm vermek ve bunun yaptırımı olmayacağını hayal etmek ağır bir yanılgı olur. FETÖ mahkemeleri de savunmayı yok saymayı, görmezden gelmeyi sık sık yinelemiştir. Bu tavır doğrudan savunma hakkını ihlaldir.

– Sayın yargıç hem Mediha Olgun'un hem de Gökmen Ulu'nun ikisinin birlikte ‘Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve Cumhurbaşkanı'na suikast' suçundan tutuklandığına gerekçesinde yer vermiştir. Üstelik Gökmen Ulu'dan söz ederken soyadını yazmayı bile unutmuştur.

– Oysa; Sulh Ceza Hakimliği, 26 Mayıs günlü kararda, Mediha Olgun'un tutuklama gerekçesi ‘Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' iddiasıdır. Bu bile itirazımızı reddeden yargıç tarafından hâlâ bilinmemektedir.

– Gazetecilik yapmaktan başka işi olmayan Gökmen Ulu'nun, Cumhurbaşkanı'na suikastla ne ilgisi olabilir? Belli ki hedefte SÖZCÜ ve Burak Akbay bulunmaktadır. Burada savunma görevi yaparken iki masum insanın hiçbir delil yokken itham edildiğini ve hukukun çiğnendiğini vurgulamak ve bu işin vahametine dikkat çekmek istiyoruz.

– Cumhurbaşkanı'nın 8 yaverinden 5'i FETÖ'cü çıktı. FETÖ'cüler Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı yeri bilmeyecek de Gökmen Ulu'dan mı öğrenecekler? Kısaca Cumhurbaşkanı'nın dört bir yanını Brutüsler sarmış ama o Brutüslerle değil muhaliflerle uğraşıyor.

– SÖZCÜ'yü suçlayanlar ve ‘kumpas ithamlar'ı geliştirenler de aslında Cumhurbaşkanı'nın yeni dönem Brutüsleridir. SÖZCÜ'yü yalanla dolanla susturarak Türkiye'yi muhalefetsiz gül bahçesi haline getirme sevdası ile yola çıkanlar aslında kime karşılar, kimin yanındalar iyi bilmek gerekir.