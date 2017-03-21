“Hayır Nedir” videosu çekti, ardından tutuklandı

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran "Hayır Nedir?" videosunun ardından karalama kampanyasına maruz kalarak, hedef haline getirilen Ali Gül tutuklandı. Gül, videonun sonunda "Video tutarsa tutuklanırız" ifadelerini kullanmıştı. Ali Gül'ün tutuklanmasına ilişkin avukatı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Güçlü Meclis Platformu geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan referandumla ilgili olarak “Hayır Nedir?” videosu yayımladı. Video’da Ali Gül, “neden hayır denilmesi gerektiği”ni anlattı. Hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaşan bu videonun ardından Gül, hedef haline getirildi.

Platform’dan yapılan açıklamaya göre sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasının sonucunda Gül hakkında gözaltı kararı verildi. Gül ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Videonun sonunda Gül “Video tutarsa tutuklanırız” demişti.

Videoda “Hayır tehditlere, baskılara rağmen söylendiğinde daha bir tatlı olur. Hayır korkusuzca söylenir. Korkmayın, bir birlik olduğumuzda bizi durduracak, yıldıracak hiçbir şey yok.” ifadelerine de yer verilmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yaptığı HAYIR videosu ile gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanan Ali Gül’ün avukatından tutuklama kararı ile ilgili açıklama geldi. Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Muhammed Ali Gül’ün Avukatı Yiğit Acar tutuklama kararına tepki gösterdi. Acar açıklamasında, “Muhammed Ali Gül hiçbir delil ya delil başlangıcı olabilecek evrak olmaksızın tutuklandı bugün. Vicdanları kanatacak bir olay yaşıyoruz..” ifadelerini kullandı.