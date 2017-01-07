İDO’dan sefer iptalleri!

7-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 09:30 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
07-01-2017 18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot
DEVAM EDEN SEFERLER
İDO’nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem – Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek