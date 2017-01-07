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İDO’dan sefer iptalleri!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;
07:137 Ocak 2017
Gündem
İDO’dan sefer iptalleri!
Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

7-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot

DEVAM EDEN SEFERLER

İDO’nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem – Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek

Son güncelleme: 07:3307.01.2017
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