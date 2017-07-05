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İkisi de yürüyemiyor

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başlattığı açlık grevi 119 gün geride kaldı. Yakınlarının aktardıklarına göre; ikisi de artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor.

08:085 Temmuz 2017
Gündem
İkisi de yürüyemiyor
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başlattığı açlık grevi 119 gün geride kaldı. Yakınlarının aktardıklarına göre; ikisi de artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor.

OHAL kararnameleriyle ihraç edilen tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın “İşimi istiyorum” talebiyle başlattıkları açlık grevi yarın 120’nci gününe giriyor. Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan, Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, iki akademisyenle ilgili şunları söyledi; “Semih’in böbrek sıkıntıları başladı. Görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş ancak üzülmemizi istemediği için bizim
görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış. Nuriye’de de benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor.”

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