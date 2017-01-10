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Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Ovacık karayoluna PKK'lı teröristlerin bir menfeze tuzakladığı 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde etkisiz imha edildi.
20:0610 Ocak 2017
Gündem
Jandarmanın dikkati faciayı önledi
Ovacık karayoluna PKK'lı teröristlerin bir menfeze tuzakladığı 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde etkisiz imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde alınan bir istihbarat üzerine Tunceli- Ovacık karayolunun dedektör kapekler ile birlikte patlayıcı kontrolü gerçekleştirdi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Yapılan çalışmada, Venk Köprüsü Palağın deresi mevkiinde PKK’lı teröristlerin bir menfeze askeri araçların geçişi sırasında patlatılmak üzere tuzakladığı Amunyum nitrat ile güçlendirdikleri 200 kiloluk el yapımı patlayıcı tespit edildi.

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FOTO: DHA

4 mutfak tüpü içersine yerleştirilen, tahrip gücü yüksek patlayıcının hem uzaktan kumanda, hemde kablolu düzenek ile patlatılmak için hazırlandığı görüldü.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Alınan güvenlik önlemlerinden sonra Tunceli-Ovacık karayolu 1 saatlik trafiğe kapatıldıktan sonra 200 kiloluk patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi. Patlayıcının tespit edilip imha edilmesi ile büyük bir facianın önüne geçilirken, patlama yerinde 2 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde çukur açıldı.  DHA

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