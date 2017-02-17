Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Umre ibadetini gerçekleştirdi. Kabe'nin kapıları Erdoğan için ikinci kez açıldı. Cumhurbaşkanı, 2015 yılı Aralık ayında da Umre'ye gitmişti.

Kabe’nin kapıları ikinci kez Erdoğan için açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Umre ibadetini gerçekleştirdi. Kabe'nin kapıları Erdoğan için ikinci kez açıldı. Cumhurbaşkanı, 2015 yılı Aralık ayında da Umre'ye gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından karayoluyla Mekke'ye geçerek burada beraberindeki MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Umre ibadetini gerçekleştirdi. Erdoğan Kabe'yi de ziyaret ederek Umre tavafını tamamladı. Kabe'nin kapısının Suudi Arabistan Kralı Selman'ın emriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti için özel olarak açıldığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Vahap Munyar o geziyi köşesinde böyle anlattı;

Kısmette Kâbe'nin içinde ikinci kez namaz kılmak varmış

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti Bahreyn'in başkenti Manama'ya taşıyan TC-TUR uçağı havalandıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ön bilgi verdi:

– İlk programımızda Medine'ye birkaç saatliğine uğramak, 15 Şubat Çarşamba gecesi Ankara'ya dönmek söz konusuydu. Seyahatimiz bir gece uzadı. İnşallah Umre yapacağız. Kısmetse Kâbe'nin kapısı da Cumhurbaşkanımız için açılacak.

Seyahatin Manama, Riyad ve Doha'yı kapsayan resmî bölümü 15 Şubat öğlende Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Thani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği yemeğin ardından noktalandı. Akşam saatlerinde Doha'dan Medine'ye geçtik. Mescid-i Nebevi'de Hz. Muhammed'i selamlayıp, yatsı, mescit ve kaza namazları kıldık. 2015 Aralık ayının son günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Medine'de vefat eden Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya için dua okuduk.

Ardından havalimanına dönüp Cidde'ye hareket ettik. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı'nın misafirhanesinde ihrama girdik. Saat 02.00'de “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” diyerek Mekke'ye doğru yola çıktık. Saat 03.30'da Cumhurbaşkanı'nı izleyerek Kâbe'ye gittik. Tavaf öncesi Kâbe'nin kapısı açıldı. Cumhurbaşkanı'na eşlik eden heyetle birlikte sırayla Kâbe'nin içine girip, iki rekat namaz kılma şansına eriştik. Ardından Kâbe'yi tavaf, tavaf namazı, Safa-Merve'de “say” yapıp saat 05.30'da Umre'yi tamamladık.

12 Şubat öğlen saatlerinde TC-TUR uçağına binerken Umre ihtimali sıfıra yakındı.

Kısmette Kâbe'nin içinde ikinci kez namaz kılmak da varmış.

Allah kutsal topraklar özlemiyle yanıp tutuşan tüm Müslümanlar'a buraları görmeyi nasip etsin…